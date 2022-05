SPISSER FORMEN: Elise Thorsnes og spissmakker Agnete Nielsen (t.v.) på trening med Vålerenga før søndagens toppkamp mot Brann i Toppserien.

Hørte ikke noe før landslagsvraking: − Skuffende

VALLE (VG) Da Ada Hegerberg gjorde comeback på landslaget var Elise Thorsnes (33) brått ute i kulden. Måten det skjedde på har ikke toppscoreren i Toppserien noen sans for.

Av Jostein Magnussen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Thorsnes, som var med landslaget senest under samlingen i Portugal i februar, ble ikke informert om vrakingen foran VM-kvalkampene mot Kosovo og Polen.

– Jeg har ikke hørt noe fra landslaget siden samlingen på Algarve. Jeg synes det er skuffende når du har vært 16 sesonger på landslaget. Da kan du godt få en telefon og bli orientert før man går ut med landslagsuttaket. Det er litt kjipt å få vite av en journalist at de andre sitter i møte uten deg og er forberedt på at Ada skulle komme tilbake. Selv aner du ingenting, sier Thorsnes til VG.

Vålerenga-spissen har ingen problemer med selve uttaket.

– Det var vel litt som ventet. Jeg er kanskje den som er mest lik Ada i spillestilen. Celin (Bizet Ildhusøy) og Karina (Sævik) er litt andre spisstyper. Da er det kanskje naturlig å droppe den som er mest lik Ada.

Ved tidligere anledninger har hun blitt orientert av trenere og fått en forklaring.

– Da er det enklere å godta valgene, sier VIF-spissen.

TRO TJENER: Elise Thorsnes og Martin Sjögren sammen foran EM i 2017.

– Har du gitt opp drømmen om å bli med fotballkvinnene til EM i England i sommer?

– Jeg har spilt en del mesterskap og vet hva de går til. Akkurat nå så fokuserer jeg egentlig bare på Vålerenga. Her har jeg en hverdag som jeg trives godt i, med en trener (Nils Lexerød) som har veldig stor tro på meg og gitt meg tillit fra han kom inn. Det har gitt meg gleden ved fotballen tilbake. Jeg trives veldig godt i klubben og det har ført til mange mål. Så får det være opp til Martin (Sjögren) og de andre å ta ut landslaget.

I Martin Sjögrens tid som sjef har hun spilt 33 landskamper. Siden debuten i mai 2006 har Thorsnes spilt 130 landskamper – og det på de fleste plassene på banen. 33-åringen er forberedt på at det ikke blir flere.

– Det er ikke noe jeg frykter for jeg har opplevd så utrolig mye på landslaget. Skal man være med i et EM og være fjerdevalg er det kanskje bedre å slippe til en ungjente på 17–18 år som ser dette som sitt livs største drøm og får mesterskapserfaring. Jeg tror at jeg har noe der å gjøre. Med den erfaringen jeg har og den formen jeg er i nå så skulle en tro at jeg har noe å bidra med. Jeg kan ikke gjøre noe annet enn det jeg gjør her i klubben, sier Thorsnes da VG møter henne på VIF-trening før søndagens toppmøte mot Brann.

Landslagssjef Martin Sjögren er gjort kjent med kritikken fra Thorsnes, men har ikke svart VG.

Thorsnes har – som VIF – hadde en solid sesongstart. Vålerenga er ubeseiret og står med 22–1 i målforskjell. Thorsnes har bidratt til åtte av målene (seks mål/to målgivende), og har allerede scoret flere seriemål enn hele forrige sesong.

– Jeg får jo spille i år. Det hjelper, for det er vanskelig å score mål fra benken. Vi hadde en trener i fjor som ikke så verdien av meg. Det har jeg i år og det er jeg utrolig takknemlig for. Nå er det veldig artig å spille for Vålerenga. Vi spiller på en måte i år som gjør at jeg får flere sjanser inne i «boksen». Det kommer flere innlegg og så har jeg flinke folk bak meg som er god til å spille meg gjennom. Jeg er gammel, men jeg har fortsatt veldig mye i meg. Det kan hende jeg er blitt latere med årene, men det er ikke dumt det heller. Jeg tror ikke det er så mange som er bedre enn meg i «boksen» – i hvert fall ikke i Norge.

Søndag står Vålerenga overfor den første store testen når Brann kommer på besøk. Begge lagene har syv strake seire.

– Det er disse kampene som er kjekke. Så legger det en liten demper på det hele at seriesystemet er som det er. Hadde det vært vanlig seriespill så hadde denne kampen betydd enda mer enn nå. Vi og Brann matcher hverandre godt, og jeg tror det blir en jevn kamp. Jeg frykter ikke Brann like mye som jeg gjorde i fjor. Vålerenga denne sesongen er en annen versjon. Vi har ikke høye skuldre, folk trives veldig godt, vi spiller på en annen måte med spillere i vante roller og utnytter hverandres styrker, fastslår Elise Thorsnes.