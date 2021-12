Roma-klare Haavi om nytt eventyr: − Det var litt nå eller aldri

Ingen har vunnet mer på kvinnesiden i norsk fotball enn Emilie Bosshard Haavi (29) med 17 titler. Nå gjør den nyslåtte Roma-spilleren et forsøk på å markere seg i utlandet.

Publisert: Nå nettopp

Hun var et halvår i amerikanske Boston Breakers i 2017, men beskriver det som et opphold der hun var skadet fra hun kom til hun dro, og dermed føler den ferske Italia-proffen at hun krysser fotballgrensene for første gang.

– Det var litt nå eller aldri. Det blir en litt annen kultur, ikke så fysisk som Toppserien, og jeg tror det vil være veldig utviklende. Nå er jeg litt utenfor komfortsonen jeg har befunnet meg i over veldig lang tid, beskriver Haavi overfor VG etter at Roma annonserte overgangen onsdag.

I norsk klubbfotball har ingen kvinner og kun Rosenborgs Roar Strand vunnet flere trofeer. Det startet som tenåring i Røa, og etter seks serie- og cupmesterskap der, utvidet merittlisten seg med råsterke 11 nye pokaler i LSK Kvinner. Etter totalt ni sesonger på Romerike varslet vingen etter siste seriekamp i år at hun skulle videre. Da var hun godt på vei i prosessen med ny klubb.

– Jeg har visst en stund at jeg skulle hit. Det handler i bunn og grunn om at jeg hadde lyst til å prøve noe annet. Jeg var i dialog med flere klubber, men fikk et veldig godt inntrykk av Roma og hele klubben. Jeg følte virkelig at de ønsket at jeg skulle komme, sier Haavi og melder at hun hadde flere samtaler med klubber i både Norge og ellers i Europa.

Hun har også snakket med tidligere Roma-spiller Andrine Hegerberg og nåværende Inter-proff Anja Sønstevold om livet og fotballen i Italia. 29-åringen har signert på en kontrakt som fra sommeren også kan forlenges med ytterligere ett år.

– Da var terskelen for å dra litt lavere, begrunner Haavi om «exit-muligheten» til sommeren. Allerede lørdag kan hun debutere i cupkamp for «Giallorossi» med lite forbehold om at overgangen er ferdigbehandlet.

– Også er jeg litt der at man tar ett år av gangen. Jeg hadde en vurdering om jeg i det hele tatt skulle fortsette. Det koster litt, og derfor var det også litt sånn at man trengte nye impulser, ny motviasjon og å prøve noe annet.

– Hvorfor har du prioritert å være i komfortsonen?

– Vi har vært veldig suverene i LSK i mange år, og jeg var i et miljø som var utviklende for meg. Lillestrøm var et veldig godt lag, også sett etter europeisk standard. Nå har vi vært gjennom et generasjonsskifte, det var fint å være et sted man var trygg, jeg fikk kapteinsrollen og ville videreformidle kulturen i LSK da mange hadde gitt seg. Så kommer det et punkt hvor man har lyst til å tenke mest på seg selv, svarer Haavi.