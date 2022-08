COACHING: Mikel Arteta gir en beskjed til Martin Ødegaard i møtet med Brighton på The Emirates.

Ødegaard tatt på sengen av Artetas Liverpool-grep: − Ble litt sjokkert

Spillerne trodde nesten ikke på ham da Arsenal-manager Mikel Arteta (40) fortalte at laget skulle trene til lyden av «You’ll never walk alone».

I Amazon Prime-serien «All or nothing» får man se hva som skjedde i garderoben og kulissene for Arsenal under fjorårets Premier League-sesong.

I en av de første episodene forteller Arsenal-manager Mikel Arteta om hvordan han selv ble vippet helt av pinnen av det voldsomme trøkket på Liverpools hjemmebane i 2014, da Arsenal raknet og tapte hele 1–5.

Han sammenligner Anfield med en syklist som skal sykle opp en veldig bratt bakke, og at man blir nærmest paralysert – og at det hele kjennes ut som en umulig oppgave.

– Plutselig ser man bare røde drakter overalt, sier Arteta i serien.

THE KOP: Liverpool har ofte et voldsomt trøkk på hjemmekampene sine i møtet med andre topplag.

Arsenal-manageren sier at han som spiller endte opp med «å gjemme seg», istedenfor å ta mer ansvar for å snu den håpløse situasjonen. For å unngå det samme, valgte han å trene laget til lyden av «You’ll never walk alone» før bortemøtet i fjor høst.

– Jeg ble litt sjokkert da sangen ble spilt på treningen, men jeg tror vi alle forsto hva han ønsket å oppnå, og at det var for å forberede oss på Anfield. Det kan være ganske høylytt der, og det er vel nok et eksempel på at han ønsker å gjøre hva som helst for at vi skal være best mulig forberedt. Det var litt morsomt da det kom på anlegget, og alle var ganske overrasket, men jeg tror alle likte og satte pris på det, sier Martin Ødegaard til VG.

Også lagkamerat Emile Smith Rowe drar på smilebåndet da VG spør om situasjonen.

– Det var gøy, jeg husker det godt. Han fortalte om det på møtet før trening, og vi så noen høyttalere ved siden av banen og vi tenkte «oi, han skal faktisk gjøre det». Det var et fint grep for å forberede oss på hvordan Anfield er, selv om resultatet ikke gikk som planlagt, sier unggutten.

Liverpool vant kampen 4–0.

Ødegaard er samtidig full av lovord om manager Mikel Arteta, som ser ut til å ha fått sving på Arsenal-skuten i løpet av sesongoppkjøringen.

– Han er veldig intens og detaljert. Det er alltid nye ting å lære fra ham hver eneste dag, i hvert eneste møte. Han vet så mye om fotball og de små taktiske detaljene. Jeg synes det er veldig interessant å jobbe med ham. Han er en veldig god manager, og det er utrolig hvor godt han forstår spillet. Vi er veldig heldige som har ham.

Arsenal tyvstarter sesongens første Premier League-helg borte mot Crystal Palace på fredag klokken 21.00. Kampen sendes på Viaplay.