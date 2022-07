Kommentar

Taperens tårer gjorde sterkest inntrykk

BARE VONDT: Alexandra Popp skulle senke England, men fikk aldri sjansen.

(England – Tyskland 2–1 eeo.) Wembley ble fylt av engelske seierstårer, men det var Alexandra Popps fortvilte, blanke øyne som gjorde sterkest inntrykk.

Dette var jo hennes EM. Hun var på vei til å bli mesterskapets dronning da den største fotballdagen i hennes liv var over før den startet.

Isteden ble det Englands EM. Fotballen kom hjem. Bredden ble avgjørende, innbytterne avgjorde igjen.

De engelske herrene har ventet på en ny stor tittel i 56 år – sunget om det i 26 av dem – og tapte attpåtil EM-finalen for et år siden. Så dukker de nye, kvinnelige yndlingene opp og stjeler showet foran det største tilskuertallet i noen EM-finale, uansett kjønn.

Det har stått skrevet et eller annet sted at dette mesterskapet skulle ende med engelsk gull.

GULLFESTKLARE: Alessia Russo løfter opp Ella Toone etter at EM-tittelen er sikret.

England har vært gode, Leah Williamson har vært en åpenbaring som stopper, midtbanemotor Keira Walsh kanskje best av alle, men England har også hatt flyt på veien: Som flere hviledager enn alle motstanderne i utslagskampene, som en sen utligning mot Spania i kvartfinalen, som VAR-avgjørelsen som gikk med dem i finalen, som én tysk stjerne ute med corona og den aller største plutselig borte med skade.

Men det er umulig ikke å tenke tanken: Ble EM-finalen avgjort under oppvarmingen? Det var hjerteskjærende å se kaptein Alexandra Popp bytte ut bindet rundt armen med en overtrekksdrakt. Hva kunne kraftspissen utrettet mot et engelsk forsvar som ikke så veldig solid ut denne kvelden?

LAGVENNINNER: Georgia Stanway og Lina Magull kunne smile sammen etter at den verste tyske skuffelsen hadde lagt seg. Snart spiller de sammen i Bayern München.

Det har lyst gull av ansiktet hennes i tre uker, den 31 år gamle veteranen som hadde mistet EM i 2013 og 2017 på grunn av skader og endelig var tilbake for fullt etter en ny kneskade og nye 11 måneder ute. Nå hadde hun scoret i alle kampene på veien mot finalen og kanskje vært mesterskapets viktigste enkeltspiller.

Matchvinnernikken i semifinalen mot Frankrike oppsummerer alt ved Popp, en fysisk maktdemonstrasjon. Men hun hadde ikke bare bidratt med seks mål: Hennes defensive press-spill har vært helt sentralt, hennes karisma uvurderlig og hun har båret med seg yngre lagvenninner.

Og det virket egentlig som «Der Popp-Shock», som storavisen Bild kalte det, rystet hele finalen. Tyskerne hadde garantert lagt opp det meste av sitt offensive spill rundt sin store stjerne, England hadde garantert lagt opp mye av sitt defensive spill rundt hvordan hun skulle stoppes.

Så ble det plutselig delt ut helt nye ark, og det var mye rot.

Ingen vil huske kampen for kvaliteten. Det var svake innlegg og uvanlig mange pasningsfeil til disse lagene å være, men i og for seg også taktisk klokskap, som at tyskerne greide å nøytralisere Fran Kirby.

Nederlandske Sarina Wiegman er ubeseiret som engelsk sjef og strategen bak gullet. Hun vant med Nederland sist og skrev EM-historie som den første som vinner med to nasjoner. Dessuten har hun gjort noe som aldri har skjedd før i EM-historien, uansett kjønn det også: Startet med det samme laget i seks EM-kamper på rad.

«Jeg liker rytme», forklarte hun da hun valgte disse 11 også mot Nord-Irland, i en kamp uten betydning, da England allerede hadde vunnet sin innledende gruppe.

SKREV HISTORIE: Sarina Wiegman har 20 kamper, 18 seire og to uavgjort som engelsk sjef.

Det er også en del av Wiegmans rytme at hun gjør sine bytter ganske tidlig. Denne gangen fungerte det såpass dårlig at hun kastet innpå Ella Toone og Alessa Russo allerede ti minutter etter pause. Toone reddet England seks minutter før slutt mot Spania i kvartfinalen, og Manchester United-spilleren trengte bare seks minutter før hun satte fart i finalen.

Keira Walsh åpnet forsvaret med en vakker langpasning og Toones avslutning var minst like vakker. Hennes klubbkollega Bruno Fernandes er et uttalt forbilde for henne, hun liker å prøve å etterligne portugiseren, og det virket nesten som hun hadde ham i bakhodet da hun elegant løftet ballen over den utrusende tyske keeperen.

OM EM: Trond Johannessen.

Tyskerne ga seg ikke, Lina Magull prikket først stolpen, deretter nettmaskene og England var i trøbbel. I ekstraomgangene var det ikke mye krefter igjen i noen av lagene, men en annen innbytter, Chloe Kelly, orket å strekke ut beinet en siste gang.

Kelly er mest kjent for sine langskudd, men vil for alltid huskes for et mål fra to meter.