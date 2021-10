SVENSKTOPP: Rosenborg-trener Åge Hareide sammen med Sverige-importen Stefano Vecchia før seriestart i år.

Rosenborg har doblet spilletiden til utlendinger fra i fjor til i år: − Hever dem ikke nok til gull

TRONDHEIM (VG) Ingen i Eliteserien har gitt mer spilletid til utlendinger enn Rosenborg denne sesongen. Eurosport-ekspert Joacim Jonsson mener ikke nasjonaliteten er problemet, men ferdighetene.

Tall fra CIES Football Observatory, tilhørende Internasjonalt senter for sportsstudier i Sveits, viser en oversikt over 31 europeiske ligaer på bruk av utlendinger. I Eliteserien skiller gulljaktende Rosenborg seg klart ut:

Over 40 prosent av spilletiden hittil i år er beslaglagt av utlendinger. Det er mest i Eliteserien etter 21 kamper, men også en dobling fra fjorårets trøndertall. Gjennom 30 seriekamper i 2020, der både Eirik Horneland, Trond Henriksen og Åge Hareide tok ut laget, lå Rosenborg på 20 prosent – helt ordinært for Eliteserien.

– Det er den svenske invasjonen som gjør det, sier Eurosport-ekspert Joacim Jonsson og sikter til at Rosenborgs svenske sportssjef Mikael Dorsins tilsynelatende har en forkjærlighet for landsmenn:

Før og under 2021-sesongen har klubben signert fem svensker: Jonathan Augustinsson (25), Adam Andersson (24), Guillermo Molins (31 – tilbake i Sarpsborg nå), Stefano Vecchia (26) og Pavle Vagic (21). Alle har spilletid i Eliteserien i år, og i tillegg øker Eyjolfsson (Island), Dino Islamovic (Sverige), Besim Serbecic (Bosnia), Rasmus Wiedesheim-Paul (Sverige) og Carlo Holse (Danmark) utenlandskvoten.

– Utenlandske spillere kommer med en berikelse, har andre verdier og representerer andre kulturer. Det har de fleste godt av. Men de må være gode. Skal man kritisere RBK for noe, er det at de har hentet litt for mange spillere med terningkast tre-fire. Spillere som klubber som Sarpsborg, Strømsgodset og Lillestrøm kunne hentet. Islamovic, Wiedesheim-Paul, Andersson og Augustinsson er ok spillere, men hever dem ikke nok til gull. En skadefri Vecchia gjør det, mener Jonsson.

Rosenborg-trener Åge Hareide forklarer slik rundt stallbyggingen i hans 13 måneder lange Lerkendal-periode.

– I starten her hadde vi en tanke om å etablere kulturen her, med tidligere rosenborgere. Derfor ble laget eldre og gammelt. Med Ciljan, Tettey, Markus (Henriksen), Holmar (Eyjolfsson) og Even (Hovland). Det ble gammelt. Men så kom Adrian (Pereira) sigende inn, Noah Holm kom inn, Pavle Vagic inn. U21-spillere, unge spillere, som har gitt troppen en et annet aldersutseende. Vi kunne ikke fortsette å rekruttere de eldre. Vi måtte ha yngre, sier Hareide.

CIES’ TALL The International Centre for Sports Studies (CIES) regner «utlendinger» i denne oversikten som spillere som har vokst opp tilhørende et annen nasjons forbund enn klubben de i dag tilhører. Slik er tallene for Eliteserien i år etter 21 kamper. Prosenten angir hvor stor andel utenlandske får av tilgjengelig spilletid. 1. Rosenborg – 40,9

2. Sarpsborg – 34,0

3. Lillestrøm – 33,8

4. Strømsgodset – 33,4

5. Haugesund – 29,5

6. Sandefjord Fotball – 29,1

7. Viking FK – 27,3

8. Kristiansund BK – 27,1

9. Brann – 24,2

10. Stabæk – 23,1

11. Mjøndalen – 21,0

12. Vålerenga Fotball – 20,7

13. Bodø/Glimt – 18,8

14. Tromsø – 16,1

15. Odds BK – 10,4

16. Molde FK – 8,2 Vis mer

– Er det slik at så lenge det er skandinaviske spillere så er det ikke like problematisk med utenlandsprosenten?

– Vi har sagt at Skandinavia er et rekrutteringsområde for oss. I Rosenborg er de veldig opptatt av å ha trøndere på laget, det forstår jeg identitetsmessig. Så må vi søke gode nok nordmenn, eller skandinavene, svarer RBK-treneren, som selv pensjonerer seg etter sesongen.

Totalen for utlendingenes prosentvise spilletid i Eliteserien har sunket ganske kraftig fra og med 2015-sesongen. I 2014 var tallet 38 prosent, mens så langt i år er det nede i 25. Molde bruker klart flest nordmenn og er helt nede i åtte prosent denne sesongen. Den svenske keeperen Andreas Linde er unntaket i Erling Moes vanligvis helnorske startoppstilling.

– Det vil variere, og det er ikke så lenge siden vi snakket engelsk i garderoben. Det er ønskelig med nordmenn, men vi må nok utvide til Skandinavia og Norden. Men det norske markedet er lettest å ha kontroll på, mener administrerende direktør Ole Erik Stavrum.

– Noen vil kanskje si at det ikke er noe problem for Molde å velge norsk – siden dere har penger både til å hente og lønne på en måte som gjør dere attraktive?

– Jeg vil heller si at vi har gjort såpass godt arbeid de siste årene med å gjøre spillerne gode nok for å selge dem videre. Det gjør at vi blir en attraktiv klubb for unge og gode spillere i Norge, at de ser de får muligheten ved å komme til oss. Jeg vil heller si det på den måten. Vi er en selgende klubb, svarer Molde-sjefen.

– Jeg mener Rosenborg bør være litt som Molde, for Rosenborg har ressursene til å hente de gode, unge norske spillere og videreutvikle dem. At de hentet Noah Holm er gledelig. Det er den klassen RBK skal signere fra, mener Joacim Jonsson i Eurosport.

Bjarte Lunde Aarsheim har gjennom sine fem sesonger i Vikings trenerapparat opplevd en tydelig nedgang i utlendingenes spilletid.

Han var assistent da Viking rykket ned fra Eliteserien i 2017, med dunder, brak og over 40 prosent av spilletiden til utlendinger. I gjenforeningen med norsktoppen to år senere var de helt nede i 11 prosent. Nå får unorske spillere 27 prosent av spilletiden.

– Det hang sammen med nedturen som var i 2016–2017. Det var oppsigelser i hele klubben i forkant av det nedrykket, spillere ble solgt og forsvant, og det førte til samling i bånn. Vi restartet, begynte på en lokal satsing med trenere, ledere og spillere. Vi har nedfelt i klubben at A-laget skal bestå av 50 prosent lokale, 30 prosent nasjonale og 20 prosent internasjonale, forteller Viking-treneren.

– Holder det for å bli landets beste fotballag?

– Vi tror det. Vi har sagt at vi ønsker å være topplag i Norge og bruker masse ressurser i akademiet vårt, som er et av landets beste. Våre tre siste salg – Kristian Thorstedt, Adrian Pereira og Henrik Heggheim – er lokale og etter strategien. Som trener og Viking-gutt følger jeg den, men jeg teller selvfølgelig heller poeng enn tallene på utlendinger.

PS! I europeisk sammenheng ligger Eliteserien lavt på bruk av utlendinger med totalt 25 prosent. Bare tre av de 31 ligaene i oversikten har lavere andel i spilletid for utenlandske: Tsjekkia (24), Serbia (19 og Ukraina (17). Danmark er oppe i 41 prosent, mens Sverige ligger rett under 30.