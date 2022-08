TRENGER HVILE: Caroline Graham Hansen tar pause fra det norske landslaget.

Caroline Graham Hansen tar pause på landslaget

BARCELONA (VG) Det melder Barcelona-stjernen selv på sosiale medier. 27-åringen forteller at hun trenger hvile etter en sesong med hjerteproblemer og mange kamper.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Det er det stolteste jeg har gjort i min karriere. Å spille for Norge» skriver hun i innlegget og forteller at hun tar pause med tungt hjerte.

Graham Hansen debuterte på landslaget i 2013 og står oppført med 97 A-landskamper for Norge.

Beskjeden kommer dagen etter at Graham Hansen ble tatt ut i Hege Riises første tropp som landslagstrener. Riise har ikke besvart VGs henvendelser foreløpig.

– Det er med tungt hjerte jeg skriver dette. Forteller det jeg nå deler med dere, skriver hun i innlegget på sin Instagram-konto og fortsetter:

– Landslaget har vært en del av livet mitt siden jeg var 16 år. Jeg har vokst opp her. Fått opplevelser, minner og venner for livet.

Det betyr at det foreløpig siste Barcelona-stjernen gjorde for landslaget var den skuffende exiten fra sommerens EM allerede etter gruppespillet.

– Etter et fjorår med hjerteproblemer og nesten 50 kamper, kjenner jeg fortsatt på en fatigue som gjør at jeg må velge å lytte til kroppen. Jeg trenger hvile. Jeg trenger å få hentet meg inn. Uansett hvor tungt dette føles akkurat nå, så håper jeg at dette ikke er et «takk for alt», men et «på gjensyn», skriver hun.

Norges neste mesterskap er VM i Australia neste sommer. Graham Hansen skriver ikke om hun kommer til å delta der. Fra neste uke har Norge viktige kvalikkamper før mesterskapet. Første kamp er borte mot Belgia 2. september.

Det var i november i fjor at det kom frem at Caroline Graham Hansen overvåkes for hjerterytmeforstyrrelser i klubblaget FC Barcelona. Norges daværende landslagssjef sa da at Graham Hansen ga beskjed i pausen av Norges kamp i Polen 21. oktober om at noe ikke føltes riktig.

– Det skjedde første gang da vi var i Polen. I pausen kjente hun at pulsen ikke gikk riktig ned. Legene våre undersøkte henne da og etter hvert fikk hun ned pulsen. Hun spilte videre og det fungerte bra i 2. omgang, sa Sjøgren til VG.

Etter at den tidligere Lyn-angriperen kom tilbake til Barcelona, oppsto en lignende hendelse under en kamp Real Sociedad, ifølge Sjøgren.

Deretter har klubben valgt å ta henne ut av kamp.

Saken oppdateres.