Håper Glimt går til Champions League: − Ikke misunnelig på noen

LERKENDAL (VG) Bodø/Glimt handler for store summer og snart kan enda mer penger trille inn på kontoen til Rosenborgs rivaler. Trener Kjetil Rekdal nekter å la seg bekymre.

På spørsmål om han selv og Fotball-Norge bør heie på avansement for Glimt i Champions League-playoffen, svarer Rekdal slik:

– Du har sikkert et bedre utgangspunkt med solid økonomi, men økonomi vinner ikke kampene dine. Det er det som skjer ute på banen. For min del er jeg ikke misunnelig på noen som helst, for du må bli best mulig selv. Du kommer ikke noe vei med å håpe at andre mislykkes. Om Bodø/Glimt kommer til Champions League, er det fint for norsk fotball.

VG møtte RBK-sjefen på «Brakka» dagen etter Glimt vant hjemmemøtet med Dynamo Zagreb 1–0. Neste onsdag er den avgjørende kampen i Kroatia.

Glimt har tjent på sportslig suksess de siste årene og har vært overlegne økonomisk på overgangsmarkedet i Norge denne sommeren. Champions League-spill vil gi nye, store millionbeløp (se faktaboks).

– Det er klart jeg sitter ikke og jubler og heier. Det er kun med mitt eget lag, men du anerkjenner det og har respekt for det. Det er noe å strekke seg etter, som er viktig. Vi må ikke bli redd for at andre blir gode altså. Vi må bli bedre selv, sier Rekdal.

Rosenborg står denne sesongen utenfor mulighet til Europa-spill og på Brakka er lommeboken tømt på spissen Casper Tengstedt, som har scoret fire mål på to kamper, fra danske Horsens. Tirsdag ble også forsvareren Leo Cornic fra Djurgården klar.

– Blir det flere kjøp i sommer?

– Nei. Rosenborg har et bra budsjett og bra med ressurser, men midler til å gå ut og kjøpe spillere er brukt opp nå, sier Rekdal til VG.

Sist et norsk lag var i Champions League, var RBK i 2007.

– Du kan risikere at Bodø/Glimt får et fortrinn som er såpass stort at de blir mye vanskeligere å ta igjen, men jeg ser heller på det som en fordel.

– Fordel?

– Ja, å ha noe og strekke seg etter noe. Det er gøyere å ta igjen et lag fordi du har gjort en god jobb selv enn at du skal få det servert, sier Rekdal.

53-åringen mener Rosenborgs posisjon i Skandinavia har endret seg – noe han bare ser på som en utfordring.

– Det er opptjente penger de (Molde og Bodø/Glimt) bruker, vil jeg tro. Og der var RBK, men ikke nå lenger. RBK var kanskje nummer én på det skandinaviske markedet, mens nå blir man litt utkonkurrert av Brøndby, København, Midtjylland, Hammarby, Malmö og Djurgården kanskje, sier Rekdal og fortsetter:

– Og nå har du svare strev med å henge med ressursene til Molde og Bodø/Glimt, men det må vi bare bygge opp igjen. Vi har ikke ressursene vi hadde, men fortsatt et godt utgangspunkt til å bygge et godt fotballag.

Rekdal peker også på viktigheten av å treffe på spillerlogistikken.

– Det er dyrt å bomme i dagens fotball.

Etter en middels start på sin første sesong som Rosenborg-trener, har det løsnet de siste ukene. Siden 1–3-tapet borte mot Lillestrøm har det blitt ni seirer og to uavgjorte på de siste elleve i serien og cup.