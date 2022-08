KAN FORBEDRE ALT: Erling Braut Haaland.

Haaland i stort intervju: − Jeg tror jeg kan forbedre alt

I et rykende ferskt intervju med den tidligere storscoreren Alan Shearer forteller Erling Braut Haaland at han har et stort forbedringspotensial.

Eirik Heggdal Evensen

Publisert: Nå nettopp

– Jeg tror jeg kan forbedre alt. Jeg bommer på sjanser med venstrefoten hele tiden. Jeg gjorde nettopp det forrige uke. Jeg må forbedre venstrefoten, høyrefoten, headingene mine. Det er så mye.

Det sier Jærbuen i et rykende ferskt intervju med The Athletic lørdag morgen.

Og det er ingen hvem som helst Haaland har pratet med.

Alan Shearer er nemlig tidenes toppscorer i Premier League siden oppstarten med 1992.

Den britiske storscoreren står med hele 260 mål i Premier League fordelt på klubbene Blackburn og Newcastle.

Haaland har en formidabel oppgave foran seg dersom han vil passere den tidligere storscoreren.

Jakten på Shearers målrekord begynner etter alle solemerker i morgen klokken 17:30.

Da gjester Haaland og resten av Manchester Citys stjernegalleri West Ham i deres åpningskamp på London Stadium.