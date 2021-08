SKIFTER KLUBB: Fredrik Aursnes spilte søndag sin siste Molde-kamp. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Aursnes ferdig i Molde: Klar for Feyenoord

Fansen hadde knapt rukket å glede seg over 5–4-seieren over Haugesund før Molde bekreftet at Fredrik Aursnes (25) forlater klubben til fordel for nederlandske Feyenoord.

Bare minutter etter at de tre poengene mot Haugesund var innkassert publiserte Molde en pressemelding der de bekrefter at Aursnes er solgt til Feyenoord.

– Vi vil takke Fredrik Aursnes for fem og et halvt fantastiske år i klubben. Han har tatt store steg, og utviklet seg til å bli en fantastisk fotballspiller, sier Ole Erik Stavrum, administrerende direktør i Molde i pressemeldingen.

Aursnes kom til Molde fra Hødd tidlig i 2016, og har siden blitt en av klubbens viktigste spillere.

Han har siden vært med på å imponere i Europa, senest i den VG+-sendte 3–3-kampen mot Trabzonspor, få landslagsdebuten for Norge – og Molde-karrieren avsluttet han med 5–4-seier over Haugesund, der han fullførte kampen med kapteinsbindet rundt armen etter at Magnus Wolff Eikrem ble byttet ut.

Etter kampen ble han takket av på Aker stadion.

– Fredrik har helt klart vært en viktig bærebjelke i laget og etter strålende kamper i Eliteserien og Europa, fortjener han å ta det neste steget. Vi gleder oss masse til å følge med Fredrik videre og håper vi får se ham tilbake i Molde-drakten om noen år, sier Stavrum.

Feyenoord ble nummer fem i Æresdivisjonen forrige sesong, men viste muskler søndag med en 2–1-seier over spanske Atlético Madrid i generalprøven til den nye sesongen. Nettopp Atlético, regjerende seriemester i Spania, var blant klubbene som Aursnes var koblet til tidligere i 2021.

Neste søndag sparkes Feyenoords sesong i gang med bortekamp mot Willem II. Tidligere i år forlot Aursnes gamle lagkamerat, Marcus Holmgren Pedersen, Molde til fordel for Feyenoord, der blant andre Robin van Persie jobber som trener.