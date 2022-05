Vålerenga sto skolerett foran Klanen: − Det er ydmykende

VALLE (VG) Krisen fortsetter for Vålerenga og Dag-Eilev Fagermo. Etter 0–4-smellen mot Rosenborg sto de skolerette foran misfornøyde supportere.

– Det er ydmykende på et vis. Men vi er veldig ydmyke for den situasjonen vi har satt klubben i. Da ønsker vi å gå bort og fortelle at vi setter pris på dem, og vi fikk pratet litt etter mye frustrasjon, sier Vålerenga-kaptein Jonatan Tollås Nation til VG.

Skuffende resultater har gjort at presset øker på Dag-Eilev Fagermo og Vålerenga. På lørdag kalte Vålerenga og Fagermo inn til møte med fansen. Det løsnet likevel ikke på banen, for på søndag led Fagermo og Vålerenga nok et tap da de gikk på et knusende 0-4-tap mot Rosenborg.

Etter full tid sto Vålerenga skolerett foran den harde Klanen-kjernen i flere minutter. En person prøvde også å løpe inn på gresset mot spillerne, men ble stoppet i tide.

– Jeg har aldri opplevd den motgangen her, det må jeg innrømme, sier Fagermo til VG etter kampen.

– Hvordan er det å stå i den situasjonen her, klarer du å holde hodet klart?

– Det er tøft, å holde hodet klart klarer jeg, men det er jo tøft det, svarer han.

Stortapet for Rosenborg var det siste de trengte etter 0–2-tapet for erkerival Lillestrøm torsdag. Vålerenga er nummer 11 med ti poeng på ti kamper. De siste fem kampene har kun gitt ett fattig poeng.

Fagermo tok med seg hele laget i garderoben søndag kveld for å ta en ordentlig prat. Det tok lang tid før Vålerenga-leiren kom i intervjusonen.

– Vi er ikke gode nok, derfor er vi et bunnlag. Jeg mener vi har et godt spillermateriell, og det er overraskende at vi er der vi er i dag, sier VIF-treneren ærlig.

Tollås Nation er ikke enig i supportere eller TV-eksperter som måtte mene at Fagermo sin tid som Vålerenga trener bør være over.

– Jeg tenker de kan stille spørsmål til meg som kaptein, og de andre spillerne. Vi må starte med speilet og se på oss selv, sier Vålerenga-kapteinen til VG.

KLAR TALE: Vålerenga-fansen ga uttrykk for sin misnøye.

Kjetil Wæhler har 155 kamper for Vålerenga i Eliteserien, og han etterlyser ledere i laget da VG ringer han etter kampen.

– Jeg savner noen som står frem som en leder og samler gutta. Det er et ungt lag, men samtidig har du en del erfarne spillere også. Dette er nok noe de har snakket sammen om, fortsetter midtstopperen som har 155 kamper for Vålerenga i Eliteserien.

– Hvor lenge kan Fagermo få sitte om det fortsetter på denne måten?

– Nå er ikke Vålerenga kjent for å kvitte seg med trenere midt under sesong. Jeg har vært med på tunge stunder, og ting snur jo før eller siden. Men akkurat nå har det vært en lengre periode hvor det ikke har fungert, svarer Wæhler.

LEDER: Kjetil Wæhler i diskusjon med Pål André Helland under en seriekamp i 2015.

Steffen Iversen har fortid i både Rosenborg og Vålerenga. Han mener at grunnen til resultatet går mer på at Rosenborg var gode.

– Jeg synes Vålerenga har et ganske bra lag, men i dag ble de tatt på kontringene til Rosenborg. Det var gode mål av Rosenborg. Vålerenga har en del sjanser også, så det er ikke helt krise av Vålerenga, synes jeg, sier Iversen til VG.

– Har du noen råd til Vålerenga?

– Det er vanskelig å gi noe råd, men det er litt det å blø for drakten. Drit i om du taper, du må komme tilbake og vinne neste kamp, svarer Iversen.