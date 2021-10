Dette betyr et kommersielt samarbeid.

LITEN GRUNN TIL JUBEL: Rodrigo feirer scoring mot Wolverhampton, men kampen endte 1–1 for Leeds.

Verste Leeds-start på 40 år - men eksperten tror ikke det blir et «nytt Sheffield United»

Leeds tok en sterk 9. plass i comebacket på øverste nivå, men denne høsten har vært tung for de mange allerede gråhårede norske supporterne.

De hvitkledde heltene ligger i øyeblikket på nedrykksplass som nummer 18, men skal søndag møte Norwich, som tapte 7–0 for Chelsea og er desidert jumbo i Premier League.

Sky-kommentator Don Goodman tror likevel ikke Leeds følger i rivalen Sheffield Uniteds fotspor. De ble nummer ni i 2019/20 (som var debutsesongen i Premier League) og kom deretter på sisteplass i 2020/21.

– Sheffield United kom seg aldri gjennom de tøffe periodene. Jeg setter ikke Leeds i samme kategori, jeg gjør virkelig ikke det. Jeg har dekket Championship lenge, og Leeds og Wolves er to av de beste lagene som har rykket opp.

– Derfor har jeg ikke samme frykt for Leeds som jeg hadde for Sheffield United, men de må vinne. De må vinne snart, sier Goodman ifølge Yorkshire Post.

Syv poeng på ni kamper er Leeds’ verste start i toppdivisjonen siden 1981 - for 40 år siden. Nå skal det legges til at Leeds har vært på nivå to og tre mer enn halvparten av denne tiden. Men det skal også understrekes at Leeds rykket ned i 1981/82-sesongen.

Leeds’ eneste seier denne sesongen kom hjemme mot nyopprykkede Watford. De har bare åtte mål på ni kamper. Bare søndagens motstander, Norwich, har færre scoringer i Premier League.

VG-tips:

0-7 borte mot Chelsea i forrige Premier League-runde var bare flaut for Norwich City - og sett utenfra kan det jo nesten virke som at denne klubben ikke har noen ambisjoner om å unngå nedrykk.

Akkurat så ille er det nok ikke, men en skrøpelig 0-2-7-ligafasit og 2-23 i målforskjell gjør ganske sikkert noe med spillernes selvtillit. Dette er ligakamp nummer ti, og da har vi gjennomført mer enn 1/4 av sesongen. De rykket ned fra PL 2019-20 med stor margin - og det ser unektelig ut til at de er på vei til å kopiere den bedriften.

Her er Gilmour (mb) tilgjengelig for spill igjen. Men Gibson (f) og Cantwell (mb) er uaktuelle.

Leeds har ikke direkte imponert de heller. Men en 1-4-4-ligafasit er da noe. De røk ut av ligacupen på tirsdag med 0-2 ute mot Arsenal. Og har kun vunnet to av 12 matcher i høst. Den ene av disse triumfene var hjemme mot nivå tre-klubben Crewe i ligacupen (3-0). Her er Ayling (f) og Bamford (a) fortsatt ute. Raphinha (mb) er tilbake.

