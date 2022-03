PÅ PLASS: Russlands VM-sjef Alexej Sorokin på FIFA-kongressen i Qatar.

Russland på FIFA-kongressen: − Vi kommer ikke til å gjemme oss

Ukrainas fotballforbund er forhindret fra å delta på FIFA-kongressen. Men Russland er på plass og har ingen planer om å holde en lav profil i Qatar.

Av Jostein Overvik

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Etter den blodige invasjonen av naboblandet ble russerne kastet ut av VM-playoffen mot Polen. Russiske klubber er dessuten utestengt av UEFA. Det forhindrer ikke at de russiske fotballsjefene deltar på kongressen til det internasjonale fotballforbundet.

– Vi kommer ikke til å gjemme oss, lover russiske Alexej Sorokin ifølge The Times.

Russeren mener at utestengelsen fra Qatar-VM er «unfair» - men det russiske forbundet tapte saken da den ble anket til den internasjonale voldgiftsretten CAS.

Sorokin var VM-sjef i 2018 og er på plass sammen med det russiske fotballforbundets generalsekretær, Aleksandr Alajev. Mens Ukrainas ambassadør i Qatar, Andrij Kuzmenko, er den eneste ukrainer som er på plass på kongressen som åpnet torsdag.

Men den ukrainske fotballpresidenten skal ha deltatt på video fra hjemlandet iført skuddsikker vest.

FIFA får kraftig kritikk av det engelske parlamentsmedlemmet Chris Bryant.

– Jeg er konstant overrasket over at idrettsorganisasjoner ikke ser ut til å følge med på nyhetene, eller ute av stand til å gjøre noe om de følger med, sier Labour-politikeren til The Times.

– Men de ser ikke ut til å være i stand til å isolere Russland etter Putins forferdelige krigsforbrytelser. Vi må isolere enhver russer som ønsker å ta del i verdensbegivenheter inntil Russland trekker seg ut, mener Bryant.

Under åpningen av FIFA-kongressen oppfordret president Gianni Infantino delegatene til å tenke på dem som har gått bort de siste årene. Men Infantino nevnte ikke Russlands krigføring i Ukraina spesielt.

Ifølge forskjellige kilder har Ukraina-krigen til nå ha kostet flere tusen sivile livet. Russerne skal ha mistet over 17.000 soldater.

FORSVARER: FIFA-president Gianni Infantino mener at det er helt riktig at russerne deltar på kongressen.

– Jeg vil be dere tenke på alle de som har mistet livet under og på grunn av pandemien og militære konflikter som skjer over hele verden, sa Infantino da han ba om ett minutts stillhet.

FIFA-kilder skal ifølge The Times mene at det internasjonale forbundets lovverk ikke tillater FIFA-ledelsen å suspendere det russiske fotballforbundet på grunn av ting landet politiske ledelse står for.

Ifølge Daily Mail skal Gianni Infantino på spørsmål fra pressen avvist at det er feil å ha russerne på plass.

– Hvis du ikke har anledning til å bringe folk sammen på en kongress bør vi heller stoppe og dra hjem, svarte FIFA-sjefen.

Gianni Infantino kalte på kongressen Russlands VM-arrangement i 2018 for en stor sportslig og kulturell suksess.

– Men det løste åpenbart ikke verdens problemer. Det løste ikke engang problemene i regionen. Det skapte ikke varig fred, sa Infantino. FIFA-presidenten mener at fotballen kan «spille en liten rolle »for å gjenoppbygge relasjoner.

Norges nyvalgte fotballpresident Lise Klaveness (40) rettet kritikk mot både FIFA og det kommende verdensmesterskapet i Qatar fra talerstolen i Doha onsdag: