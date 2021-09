SJEFEN: Tre nye mål av Memphis Depay i kveld.

Nederland knuste Tyrkia etter hat-trick av Depay: − Det sykeste spillet jeg har sett

(Nederland-Tyrkia 6–1) Memphis Depay scoret hat-trick, Tyrkia ble rundspilt og Nederland inntok toppen av Norges gruppe i VM-kvalifiseringen.

For seks dager siden var Nederland et stolpetreff unna tap på Ullevaal. Etterpå har de banket Montenegro 4–0 og Tyrkia 6–1 hjemme på Johan Cruyff Arena.

– Tyrkia er blitt mer rundspilt av Nederland enn Gibraltar av Norge, sa Kjetil Rekdal ved pause i VGs fotballstudio. HamKam-treneren med to VM-sluttspill for Norge utroper nederlenderne til klar favoritt til å ta den direkte VM-plassen.

Stemningen under kampen i Amsterdam kan sammenlignes med den nederlandske festen da formel 1-helten Max Verstappen vant på Zandvoort-banen søndag.

Showet startet allerede før minuttet var spilt. Barcelona-spiss Depay og Ajax-profilen Klaassen kombinerer via en lynkjapp trekant inne i et overbefolket Tyrkia-forsvaret. Klaassen bekrsatte inn 1–0.

Et kvarter etterpå satt 2–0 med motsatt rekkefølge. Klaassen finner Depay med et slags brassespark. Spissen har ingen problemer med å sette inn sitt første for kvelden. Meget vakkert.

– For et mål av Nederland. Det er det sykeste spillet jeg har sett. Det jeg har sett av Nederland det første kvarteret er det meget høyt nivå over, meldte Kjetil Rekdal.

Så blir Davy Klaassen felt av Tyrkia-stopper Caglar Söyüncü. Straffen chippet Depay inn i beste Panenka-stil.

JUBELKVELD: Davy Klaassen og Memphis Depay feirer mål med Virgil van Dijk i forgrunnen.

Seks minutter etter var kampen helt slutt for Tyrkia-stopper Söyüncü. Han høvler ned Depay, må gå i dusjen og får ikke spille den neste kampen mot Norge. Senere i kampen pådro Ozan Kabak seg gult. Også Norwich-spilleren må stå over mot Norge.

– Jeg lurer om de tenker på hvorfor de skulle kaste inn Kabak i pausen. Kampen var jo kjørt, så det var en ganske dårlig vurdering av landslagssjefen, mener Joacim Jonsson i VG-studioet.

– Tyrkia er i total oppløsning, beskriver Rekdal som tror det som skjedde i Amsterdam er en fordel for Norge som skal til Istanbul 8. oktober. Ifølge TV 2 er dette Tyrkias verste tap siden 8–0-nederlaget for England på Wembley i 1987.

Den nederlandske dominansen roet seg litt rett etter pause.

Men Memphis Depay fikk hat-tricket sitt. Han headet inn sitt 33. landslagsmål etter at Steven Berghuis vant en hodeduell på bakre stolpe. Dermed tangerer han legendariske Johan Cruyffs antall scoringer for Nederland. Og sikret seg matchballen etter kampslutt.

– Jeg leverer tre mål. Selvfølgelig er jeg farlig og viktig for laget, men jeg forventer mer av meg selv, sier en selvkritisk Depay ifølge De Telegraaf.

I et intervju med NOS er han klar på at han ikke kan sammenlignes med Cruyff som scoret sine 33 mål på 48 landskamper. Depay spilte sin kamp nummer 71.

Det skulle komme mer.

Innbytter Teun Koopmeiners finner innbytter Guus Til. Feyenoord-spilleren vender opp og setter inn 5–0 via Tyrkia-keeperen. Så ordnet innbytter Donyell Malen på pasning fra innbytter Devyne Rensch. 6–0 og ingen skal klage på bredden i laget til Louis van Gaal.

Feyenoords Cengiz Ünder scoret et trøstemål for tyrkerne på overtid etter rot fra Nederlands keeper Justin Bijlow. Virgil van Dijk fikk seg en smell i situasjonen. Liverpool-stopperen, som nylig kom tilbake etter langtidsskade, haltet av banen ved kampslutt.

Van Dijk bekrefter etter kampen at han fikk seg en smell i ankelen, men det skaden virker ikke alvorlig.