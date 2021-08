GULLGUTTEN: Mason Greenwood hamret inn sitt tredje mål på like mange kamper i Premier League denne sesongen. På en dårlig dag ble unggutten avgjørende på Molineux.

Manchester United overlevde Wolves-kanonade og tok borterekord

(Wolverhampton – Manchester United 0–1) Mason Greenwood sikret seier og Manchester United sikret rekord, men Wolverhampton mener førstnevnte aldri burde fått godkjent sin scoring.

Greenwood dro seg fri til høyre i feltet og sendte av gårde et lavt prosjektil med ti minutter igjen. José Sá burde trolig reddet skuddet, Greenwood feiret scoring i tredje kamp på rad.

Ruben Neves gikk i bakken etter en duell med Paul Pogba rett før scoringen, men portugiseren brukte et par steg før han gikk i bakken. Reprisene viste at Neves tilsynelatende var på ball, mens Pogba var på legskinnet til sin motstander.

– Dette er Premier League, det var en 50/50-duell. Hvis det er frispark, blir det frispark. Vi vant ballen og scoret. Jeg må se det igjen, men jeg rørte ham ikke, sier Pogba til Sky Sports, mens Wolverhampton-fansen buet i bakgrunnen.

Wolverhampton var i harnisk og det ble en amper stemning på slutten. De gule kortene haglet fra Mike Dean, men gjestene holdt unna i kaotiske sluttminutter.

– Alle så det, alle så benet mitt. Jeg vet ikke hvorfor (det ikke blir dømt), de sa før sesongstart at de skulle se etter kontakt og gi frispark om det var for mye. Jeg viste beinet mitt til dommeren og fjerdedommeren, så jeg kan ikke si noe mer. Vi gikk begge for ballen, jeg traff den og han traff beinet mitt, er Neves sin side, fortalt til Sky Sports.

Ole Gunnar Solskjær mente forrige runde at de ikke måtte bruke rugby-regler etter uavgjortkampen mot Southampton, men mente at Pogbas takling var innenfor.

SER DU DETTE? Ruben Neves (bak Conor Coady med kapteinsbindet) forsøker å vise frem leggskinnet som skal bevise Paul Pogbas stygge takling – uten å få gehør fra Mike Dean.

Dermed sikret Manchester United rekord for lengste rekke med bortekamper uten tap. Med 18 seirer og ti uavgjortkamper har de gått 28 kamper på rad uten tap på bortebane.

– Vi er veldig fornøyd, det er et godt resultat. Vi var under press, det var ikke den vakreste kampen, men begge kunne vunnet kampen. De hadde kanskje flere sjanser enn oss, men vi har en god målvakt, sier Ole Gunnar Solskjær til Sky Sports etter kampen.

Men Wolverhampton kommer lenge til å spørre seg hvordan de ikke scoret på David de Gea.

De Gea-oppvisning

Spesielt da Romain Saïss sto på femmeteren etter et hjørnespark og tvang fram en retur av David de Gea, virket det hevet over enhver tvil at hjemmelaget skulle ta ledelsen.

Men på uvirkelig vis kom spanjolen seg opp og fikk kastet ut en arm da Saïss bare skulle banke ballen i mål. Wolverhampton står på uforklarlig vis fortsatt igjen uten scoring i årets sesong.

– Det skjedde så raskt, det eneste jeg var opptatt av, var å få opp en hånd, sier de Gea til Sky Sports.

BEST NÅR DET GJELDER: Dean Hendersons covid 19-smitte har gitt David de Gea tillit mellom stengene – og viste at det blir vanskelig å argumentere for at han ikke skal fortsette der.

Adama Traoré leverte en like uvirkelig kamp i angrep for hjemmelaget, han løp sirkler rundt dem alle og Fred kommer nok til å sjekke under sengen for å forsikre seg om han ikke er også der før han legger seg i kveld.

– Når du har en spiller som Traoré, er du dum om du gir ham for mange muligheter, sier Solskjær.

Wolverhampton gjorde alt rett i første omgang – foruten å score mål. Traoré og Trincão løp sirkler rundt Manchester United-forsvaret fra hver sin kant og spilte seg til flere enorme muligheter, men sviktet i de avgjørende øyeblikkene. Nærmest var de da Trincãos avslutning ble blokkert av Aaron Wan-Bissaka på streken.

Raphaël Varane og Jadon Sancho fikk begge sin debut fra start, franskmannen viste seg frem med rutinert duellspill og sin sedvanlige hodestyrke. Førstnevnte var også nest sist på den avgjørende scoringen.

BETENKT: Ole Gunnar Solskjær så sine disipler slite stort i første omgang.

– En vinner

Før kampen handlet det meste om den annonserte overgangen for Cristiano Ronaldo, som vender tilbake til klubben han forlot for tolv år siden.

– Det blir veldig spennende å få ham tilbake. Han er en vinner og en fantastisk personlighet, sa Solskjær til Sky Sports før kampen.

Bortefansen sang utrettelig på Ronaldos sang fra svunne dager og sendte rundt denne pappfiguren på Molineux.

David de Gea var på sin side i det spøkefulle hjørnet da han ble spurt om Ronaldos hjemkomst etter kampen.

– Hvem? spurte han, til god latter fra Pogba.