KAPTEIN: Martin Ødegaard sammen med Erling Braut Haaland under onsdagens kamp.

Kritisk til Ødegaard: − Har vi plass til ham?

ULLEVAAL (VG) (Norge – Nederland 1–1) Kaptein Martin Ødegaard (22) hevet seg i den andre omgangen mot Nederland, men fikk igjen kritikk for å være for lite involvert.

Publisert: Nå nettopp

Hjemme mot Nederland startet Martin Ødegaard ute på høyrekanten.

– I den taktiske vurderingen vi gjorde i dag kunne han ikke spilt sentralt. Men i andre kamper kan han det, sier landslagssjef Ståle Solbakken på pressekonferansen etter kampen.

– Martin gjør en fantastisk defensiv jobb og har på arbeidsklærne. I andre omgang var han mer på ball, sier Solbakken.

Ekspertene var imidlertid ikke imponert over det Ødegaard leverte.

– Jeg tror det er slutt på at vi får se Norge i 4–4–2 mot toppnasjoner, med Ødegaard ute på kant. Da kommer han overhodet ikke til rette når vi har ballen 35 prosent av tiden, sier TV 2s Morten Langli.

I den andre omgangen ble Ødegaard flyttet inn sentralt. Solbakken forklarer det blant annet med at Ødegaards kvaliteter til å holde på ballen høyt i banen, og Ødegaard var sentral i forkant av Braut Haalands stolpeskudd halvveis ut i omgangen.

– Ødegaard har en fantastisk involvering på Brautens ene sjanse, men det er strengt tatt den eneste offensive bidraget. Det blir for spedt. Defensivt pådrar han seg et gult og er på etterskudd et par ganger, sier fotballekspert Joacim Jonsson i VGTV-studioet.

– Det er ikke tvil om at Martin er for lite på ballen til å få frem sine styrker. Den diskusjonen kommer til å leve videre fremover. Har vi plass til ham, spør tidligere landslagsspiller Kjetil Rekdal i VGTV-studioet.

Spesielt før pause var VGTV-studioet kritiske til Ødegaards innsats.

– Dette er fjerde-femte kamp på rad han bare er der ute og er usynlig. Da er spørsmålet om han er riktig å bruke. Spørsmålet må stilles, sier Kjetil Rekdal.

– Han gjør en oppofrende og usynlig jobb defensivt. Men det er ikke det vi forbinder med Ødegaard med, sier Rekdal.

– Problemet for Ødegaard er at Norge ikke har kvaliteten til å styre kamper. De klarer det stort sett ikke mot noen motstandere. Da får du ikke se de beste av Ødegaard. Da faller han gjennom, sier Joacim Jonsson.

Ekspertene var meget fornøyd med det de fikk se av Ødegaard i forbindelse med Braut Haalands stolpeskudd.

– Det er Martin Ødegaard på sitt aller, aller, aller beste. Der kommer han i god posisjon og Erling Braut Haaland gjør alt riktig foruten om å sette ballen i mål. For en mesterkontring, sier Jonsson.

les også VG-børsen: Haaland herjet med van Dijk – var Norges beste

– Der får vi se hva du får med Martin Ødegaard med ballen, som vi etterlyste, påpeker Rekdal.

Den samlede oppsummeringen fra Rekdal var imidlertid at det var en ny svak kamp fra kapteinen.

– Enten må vi finne en relasjon som Martin får vist seg på sitt beste. Han spiller seg opp i andre omgang, men ut ifra forventningene spiller han en ny svak landskamp i dag, sier Rekdal.

Slik ser Norges kvalifiseringsgruppe ut etter onsdagens kamper.

Grafikk: Sofascore.com.