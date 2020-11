Mer skadetrøbbel for Liverpool da gigantoppgjøret endte uavgjort

(Manchester City – Liverpool 1–1) Forsvarsrekken til Liverpool blir stadig tynnere. I den intense uavgjortkampen mot Manchester City måtte Trent Alexander-Arnold (22) av med skade.

Oppdatert nå nettopp

Straffescoring, straffebom, vakre angrep og VAR-drama. Storkampen på Etihad Stadium hadde alt – og for den nøytrale seer var nok duellen mellom trenergigantene Pep Guardiola og Jürgen Klopp – som alltid – interessant.

Kampen endte uavgjort etter scoringer fra Mohamed Salah og Gabriel Jesus, men kampen kostet mye for den regjerende seriemesteren.

les også Kane matchvinner med sitt 150. Premier League-mål

På en regntung matte i Manchester ble Liverpool nok en gang rammet av muskelskader.

Viktig mann ute

Allerede skadeplagede Liverpool, som mangler Fabinho og Virgil van Dijk, fikk et nytt navn på sin stadig voksende skadeliste. Trent Alexander-Arnold måtte byttes ut i andre omgang etter å ha løpt på seg det som så ut som en strekk.

Hvor alvorlig det er er foreløpig ukjent, men det er i hvert fall ingen tvil om at Liverpool ikke trenger flere skader.

SKUFFET: Trent Alexander-Arnold var tydelig skuffet da han tok telling og måtte gi seg med skade. Foto: SHAUN BOTTERILL / X01348

Kampen var en drøy time gammel da Alexander-Arnold tok telling, fikk behandling og et par minutter senere kastet inn håndkleet.

Offensiv åpning

Liverpool kom best i gang på Etihad, og allerede før minuttet var spilt hadde Jürgen Klopps frontfirer med Mohamed Salah, Sadio Mané, Roberto Firmino og brennhete Diogo Jota skapt trøbbel for City.

Manchester City så hjelpeløse i åpningsminuttene, både offensivt og defensivt. Liverpool var fullstendig overlegne i starten av kampen, og det gikk ikke lang tid før gjestenes dominans betalte seg.

les også Berge-assist til liten nytte – Chelsea påførte Sheffield United nytt tap

Mané rundlurte Kyle Walker, som på klønete vis la senegaleseren i bakken. Dommer Craig Pawson trengte ikke VAR engang – og pekte kontant på straffemerket. Mohamed Salah gikk frem og banket ballen til høyre Edersons høyre.

FRUSTRERT: Kyle Walker rotet det til i 1. omgang for Manchester City. Foto: Martin Rickett / Pool PA

Sjelden straffemiss

Manchester City utlignet etter et strålende angrep. Straffesynder Kyle Walker fant Kevin De Bruyne i drømmeposisjon, i mellomrommet med plass til å vende. Han fikk ballen og gjorde nettopp det og spilte frem til Gabriel Jesus. Han vartet opp med en vending som har blitt sammenlignet med vendingene Dennis Bergkamp og Romario brukte å trollbinde seere med.

Trent Alexander-Arnold ble rundlurt – og Jesus tuppet ballen forbi landsmann Alisson etter et City-angrep med 19 pasningstrekk.

les også Solskjær raser mot kampprogrammet: – Har fått nok

Ikke lenge etter fikk City en kontroversiell straffe. De Bruynes innleggsforsøk gikk via armen til Joe Gomez, og etter en VAR-sjekk ble det gitt straffe.

– Joe løper mot eget mål. Hvor skal han gjøre av armene sine? Det er så vanskelig for forsvarere. Jeg synes det var strent, men folk vil naturligvis si at jeg ikke er objektiv, sier Liverpool-kaptein Jordan Henderson i et TV 2-vist intervju etter kampen.

Normalt sikre De Bruyne stilte seg opp – og banket utrolig nok ballen utenfor målet.

les også Sterke reaksjoner etter omdiskutert VAR-annullering: – Tragikomisk

Det er ikke hverdagskost i Premier League. Belgieren er ifølge statistikkleverandøren Opta den første som har bommet på målet siden oktober 2018, da Riyad Mahrez bommet fra ellevemetersmerket for Manchester City – mot Liverpool.

I billedgalleriet under kan du se hvordan Alisson reagerte på den sjeldne straffemissen:

forrige







fullskjerm neste

«Hvem som helst kan vinne»

Liverpool hadde muligheten til å overta tabelltoppen i Premier League, men det ble ingen ny serieleder for tredje gang søndag. Tottenham fikk ha tabelltoppen i et par timer, før Leicester overtok.

The Foxes blir værende på topp en stund nå ettersom det nå venter en landslagspause. Leicester er poenget foran Spurs og Liverpool.

Og nå mener tidligere Premier League-spiller Robbie Savage at gullkampen i 2020/21-sesongen er vidåpen:

– Etter den andre omgangen må man si at Arsenal, Spurs, Leicester, hvem som helst av disse lagene kan vinne Premier League foran Liverpool eller Manchester City, sier Savage på BBC Radio 5 Live.

Manchester City er på sin side på 11. plass med sine tolv poeng.

Saken oppdateres.

Publisert: 08.11.20 kl. 19:24 Oppdatert: 08.11.20 kl. 19:39

Premier League S V U T M P 1 Leicester City 8 6 0 2 18 – 9 9 18 2 Tottenham Hotspur 8 5 2 1 19 – 9 10 17 3 Liverpool 8 5 2 1 18 – 16 2 17 4 Southampton 8 5 1 2 16 – 12 4 16 5 Chelsea 8 4 3 1 20 – 10 10 15 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk