ENGASJERT: Jürgen Klopp fotografert i Premier League-kampen mot Aston Villa. Foto: PETER POWELL / POOL

Eks-Liverpool-spiller: Derfor er Klopp verdens beste manager

Tidligere Liverpool-spiller José Enrique (34) mener at Jürgen Klopps evne til å få en hel klubb til å dra sammen, gjør han til en helt spesiell manager.

Nå nettopp

Enrique var en del av Liverpool-stallen da Klopp overtok for fem år siden og har derfor førstehånds kjennskap til hvilken innflytelse tyskeren har hatt.

Det er i podkasten Blood Red at forsvarsspilleren avslører hvilke grep Klopp gjorde. Enrique selv måtte takke for seg med en kneskade i 2017.

– Folk utenfor klubben sier «han er den beste manageren i verden», men det er når du trener med ham, du skjønner hvorfor han er den beste manageren i verden, sier Enrique.

Han trekker fram en rekke ting han mener skiller Jürgen Klopp fra andre managere:

* Klopp trekker familiene til spillerne mer inn - for å gjøre dem til en del av gruppen. Det gjelder både koner og kjærester og barn. - Hvis det ikke stemmer hjemme for en spiller, så ser du det på banen, sier den tidligere Liverpool-spilleren.

* Han er opptatt av mennesker og får folk til å føle seg elsket.

* Tidlig tok Klopp med seg spillerne sine til medierommet og satte dem på stoler der - og presenterte dem for alle andre som den gang jobbet på treningsanlegget Melwood: Kjøkkenpersonalet, fysioterapeuter, kontorfolk, osv.

* Enrique mener at Klopp får spillerne til å elske klubben på en spesiell måte.

* Han mener også at Klopp har satt en standard og at managere som Pep Guardiola og Mikel Arteta nå følger tyskerens eksempel når det gjelder å få alle i klubbene til å jobbe sammen.

* Enrique sier at Klopp har fått stjernene i angrepsrekken til å jobbe like hardt defensivt som forsvars- og midtbanespillere - og mener det er spesielt.

* Spanjolen mener at Klopp sier ærlig det han mener - som da han fortalte Enrique at han ikke kom til å bli førstevalg på plassen sin.

Ydmyke Klopp sier foran tirsdagens kamp mot Midtjylland at han ønsket å besøke den danske klubben for å se hvordan de jobber.

– Jeg rakk det aldri på grunn av at Liverpool-jobben dukket opp, men jeg er ganske imponert av den måten som FC Midtjylland og Brentford går til tingene på, deres bruk av vitenskap og hvordan de arbeider spesifikt. Det er et meget interessant prosjekt, det var derfor jeg ville besøke dem, sier Klopp på pressekonferansen før kampen.

Midtjylland og Brentford eies begge av Matthew Benham.

Jürgen Klopp mener at Midtjyllands fryktelig Champions League-start med 4–0 tap for Atalanta ikke ga det riktige bildet av kampen.

– De er gode, og dette var ingen 0–4-kamp, sier tyskeren.

– Vi har lært litt av kampen mot Atalanta, og det håper vi at vi kan bruke i denne kampe, sier Midtjylland-kapteinen Erik Sviatchenko ifølge bold.dk.

– Det er ikke noe som er lett i Champions League. Vi er dessuten nye her, derfor suger vi til oss det vi kan i form av erfaringen vi fikk mot Atalanta.

VG-tips: Liverpool-FC Midtjylland

* HKP (0-2).

* Liverpool fikk en perfekt åpning Champions League-gruppe D da de vant 1-0 borte mot Ajax på onsdag. Målet var rett nok et noe heldig selvmål, men en seier er en seier. Liverpool moste det som var av motstand i lange perioder i forrige sesong, men det har vært noe greiere å komme på talefot med Anfield-klubben så langt i høst.

* De kom under hjemme for Sheffield United lørdag, men fikk jobbet inn en 2-1-ligatriumf. Her må vertene unnvære van Dijk (f), Matip (f), Alcántara (mb) og Keita (mb).

* Champions League-debutanten FC Midtjylland fikk seg en leksjon med 0-4 hjemme for Atalanta i forrige uke. De fikk reparert det inntrykket noe ved å vende 0-2 til 3-2 borte mot Brøndby i hjemlig dansk Superliga på lørdag. Hansen (k) forlot banen med en skade, men er trolig klar til tirsdag. Men Brumado (a) er usikker for spill.

* Uansett: Det skal være en klar hjemmeseier her hvis vertene går inn for det.

Du må spille innen kl. 20.55. Kampen ser du på TV 2 Sport 1.

Publisert: 27.10.20 kl. 17:14

