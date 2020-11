Kommentar

NFF presset til å avlyse landskampen: En voldsom vekker

Av Leif Welhaven

Det norske landslaget forberedte seg til å møte Israel. Det blir det ikke noe av. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Fornuften seiret til slutt, men historien om den avlyste treningskampen midt i pandemien vil stå igjen som en ytterst pinlig affære for Norges Fotballforbund.

Én eneste positiv ting er det mulig å fremheve etter at det meningsløse oppgjøret mot Israel ble kansellert samme dag som kampen var planlagt spilt; at konklusjonen er den eneste riktige. Nå slipper vi i det minste den absurde opplevelsen at Norge-Israel tvinges gjennom i en sosialt nedstengt by, i en tid der kampen mot viruset står på et vippepunkt og motstanderen attpåtil har spillere som er rammet av covid-19.

Men dessverre for fotballforbundet virker det ikke å være «ingen skam å snu»-ære som bør sendes i denne retningen. Det er nemlig Helsedirektoratets klare anbefaling i tolvte time, og ikke et øyeblikk av selverkjennelse og samfunnsansvar fra NFFs side, som ser ut til å ha vært reelt utslagsgivende. Det er trist at vi måtte dit før fotballen innså at det ikke blir treningskamp i en tid der dugnaden skjerpes og folk uten fotballdrakt igjen må finne seg i inngripende tiltak i tilværelsen.

I et litt større bilde må vi nå bare håpe at denne ydmykende opplevelsen kan bli en voldsom vekker for Norges Fotballforbund om at fotballen faktisk ikke lever i sin egen boble, men er en del av et storsamfunn.

Når saken skal evalueres i kontorene på Ullevaal, får vi også håpe at det finnes kritiske stemmer internt i gangene som innser at denne saken burde vært håndtert veldig, veldig annerledes. I en tid der pengene trumfer alt i Det europeiske fotballforbundet (UEFA), og ønsket om å spille nærmest for enhver pris utløser rovdrift på spillere og en merkelig mangel på selvinnsikt, kunne ledelsen i norsk fotball gått foran som ledestjerner for verdibaserte valg. NFF kunne selv valgt å si nei til å spille en kamp som det åpenbart hadde vært uklokt å avvikle. Selv om det har vært mye merkelig og masete tidligere i år, ville noe slikt nå i det minste skapt et inntrykk av et forbund som i den aktuelle situasjonen er foroverlent og opptatt av hva som faktisk er viktig.

Men i stedet forsøkte forbundet til det siste å gjøre kampen mot Israel til noe langt viktigere enn det den i realiteten er. Makan til selvsentrert fokus på noe uviktig midt i en eskalerende og usikker helsekrise skal du lete lenge etter, og det er derfor det blir så flaut at det ikke var noen voksne hjemme i fotballen i denne saken heller, og at det var helsemyndighetene som til slutt kom med noe som minner om “et tilbud du ikke kan si nei til”.

Tidspunktet for avlysningen er selvsagt kjedelig for alle som praktisk sett hadde innstilt seg på kamp, og det er sikkert mange skuffede fotballhjerter der ute, som mener at det i en vanskelig tid til og med hadde vært gøy å se en treningskamp i novemberregn,

Her er det ikke annet å gjøre enn å forsøke å oppfordre de mest landskamp-ivrige til å gå et par runder med seg selv om hva som egentlig teller i et ekstraordinært år, der det tross alt er gjort mye for å imøtekomme fotballens ønske om å få spilt kamper som har en reell verdi.

Men kombinasjonen av tilstanden i Oslo, tilstanden i den israelske troppen og den overordnede coronatilstanden gjorde at valget om å avlyse kveldens treningskamp er det åpenbart riktige.

Så er det bare så synd at fotball-ledelsen ikke evnet å trekke den eneste riktige konklusjonen selv før de i realiteten ikke hadde noe valg.

En dag kan vi skrive hele historien om problematikken “corona, samfunnsansvar og norsk fotball”. Da er det nok å ta tak i.

Publisert: 11.11.20 kl. 13:44