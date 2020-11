Fra høyre Victor Lindelöf, Harry Maguire og Scott McTominay i aksjon mot Chelsea, representert ved Reece James og Cesar Azpilicueta. Foto: MICHAEL REGAN / POOL

United-legende: Maguire og Lindelöf ikke gode nok for titler

Manchester United-legenden Rio Ferdinand (41) svarer nei på om midtstopperparet Harry Maguire (27) og Victor Lindelöf (26) er gode nok om klubben skal ta trofeer.

Nå nettopp

Her er alle våre oddstips!

Duoen holdt nullen for andre kamp på rad med 5–0 seieren over RB Leipzig.

Men Rio Ferdinand uttrykker på BT Sport skepsis til om det holder mål, gjengitt av Daily Mail:

– Er det bra nok? Jeg vil sannsynligvis si nei, hvis du prøver å vinne de gjeveste turneringene, sier Ferdinand.

Her kan du spille Lotto!

– Ja, sist sesong hadde de gode tall, men jeg ser øyeblikk i kamper der de blir åpnet opp, de blir til tider fysisk dominert, særlig når det gjelder fart, særlig når spiller åpner seg litt.

les også Manchester Uniteds VM-helt Nobby Stiles er død

Rio Ferdinand er seks ganger ligamester med United på 2000-tallet. Han utdyper:

– Hvis spillet åpner seg og de er på midtstreken, og de spiller én-mot-én eller to-mot-to, så er jeg livredd. Men hvis laget er god form, og alt går greit, ser de ut som en anstendig duo.

Maguire, Lindelöf, Eric Bailly og Axel Tuanzebe er de fire spillerne som har blitt brukt som midtstoppere denne sesongen. I det forsmedelig 1–6 oppgjøret mot Tottenham var det Maguire og Bailly som hadde jobben.

Her kan du spille Vikinglotto!

En annen gammel United-stjerne, Paul Scholes, sier ifølge Daily Mail at Maguire og Lindelöf ser bedre ut når de har god hjelp fra midtbanen.

les også Forsvarer United og Liverpool mot kritikken: – Det blir fremstilt som det gode mot det onde

– Når de har Fred og McTominay foran seg, så ser de annerledes ut. Det hjelper dem.

– Fred og McTominay får dem til å se bedre ut, og de foretrekker det.

Ole Gunnar Solskjær roste nettopp Fred på sin pressekonferanse fredag:

– Han har fantastiske ferdigheter. Vi ser det beste av han nå. Vi har ventet på det etter at han hadde en fantastisk sesong i fjor. Han hadde noen feilpasninger, men det ligger i hans natur å jobbe med sine feil.

les også Solskjær ut mot Premier League-konkurrenter: – Kan ikke tro det

VG-tips: Manchester United-Arsenal

* Manchester United har levert i høstens to Champions League-matcher. Paris Saint-Germain ble slått 2-1 i Paris, og RB Leipzig ble onsdag beseiret med 5-0 - selv om det resultatet var noe flatterende.

* Premier League-formen? Syv poeng på fem kamper er ikke veldig godt betalt, men nylige 4-1 ute mot Newcastle og 0-0 hjemme mot Chelsea står til godkjent. Det er hjemmeformen i ligaen på 0-1-2 på tre kamper som må være mest skuffende, hvis vi absolutt skal pirke på noe.

* Arsenal har tapt tre av fire siste ligamatcher. Riktignok mot tøff motstand som Liverpool og Man.City borte og Leicester hjemme. Men selv de to 2-1-hjemmetriumfene over West Ham og Sheffield United var ikke helt overbevisende. Med torsdagens 3-0-hjemmeseier over irske Dundalk i Europa League har bortelaget en dags mindre hvile. Men det hører med at de hvilte en del folk.

* Luiz (f) er trolig ute, og Holding (f) er definitivt ute. For vertene mangler Telles (f), Bailly (f), Jones (f), Lingard (mb) og Martial (a).

* Vi ser for oss at gjestene vil forsøke et kompakt og defensivt opplegg, med kjappe overganger - just som de lykkes så bra med mot Man.City og Chelsea i sommerens FA-cupmatcher. Så blir det opp til Man.Utd. å finne ut av det.

Du må spille før kl. 17.25. Kampen ser du selvfølgelig på TV 2 Sport Premium.

Publisert: 01.11.20 kl. 11:05

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Mer om Tippetips Manchester United