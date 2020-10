Knutsen: − Junker er den smarteste spissen i Norge

BODØ (VG) (Bodø/Glimt-Mjøndalen 2–0) Kasper Junker (26) benyttet sjansen da Jens Petter Hauge er solgt og Philip Zinckernagel skadet: Han scoret to, vant kampen for Glimt – og tangerte de to rekkekameratene. Alle tre står nå med 14 seriemål.

– Det er mange gode angrepsspillere i norsk fotball. Men vi har den smarteste av dem alle - Kasper Junker; ikke bare scorer han uansett, han gjør de andre gode også, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til VG, etter at tre nye poeng er sikret på Aspmyra.

Junker, denne gangen plassert på kanten; det spilte visst ikke så stor rolle: Han scoret to likevel.

– Feelingen var at det var den rette løsningen da Philip Zinckernagel ikke ble klar, fordi Junker har den smartnessen som skal til for å løse oppgaven på den beste måten, forklarer Knutsen - som hadde gitt dansken ganske frie tøyler, defensivt.

– Vi traff godt, konkluderer Knutsen. Han ville bruke Victor Boniface som spiss, fordi han er ekstremt god til å holde på ballen - noe som ville bli viktig mot et fysisk sterkt Mjøndalen.

Matchvinneren selv innrømmer at han foretrekker å spille spiss, men at han selvsagt ville hjelpe laget - uansett posisjon.

– Jeg scoret på to viktige tidspunkter. Og denne seieren var viktig. Vi nærmer oss, sier Kasper Junker - oppe i 14 seriemål nå.

Det er ikke alltid «skal vinne-kamper» er så enkelt. Men Bodø/Glimt fikset det – på farta. Trolig trengs det nå bare to seirer til, maksimum tre, før seriegullet er sikret.

– Vi visste det ville bli tøft og tett. I fjor spilte vi 0–0 mot Mjøndalen på Aspmyra. Fokuset vårt var at vi ikke skulle bli frustrerte over at de drøyde tid og fikk mange stopp i spillet. Jeg føler at vi klarte denne oppgaven bra. Vi kjempet oss inn i kampen. Og noen kamper må bli sånn også, det viktigste var å vinne, og det klarte vi, sier Glimt-kaptein for dagen, Patrick Berg.

Det lugget godt for Glimt mot Mjøndalen. Relasjonene satt ikke som de pleier, det var lengre mellom de gode, klassiske Glimt-angrepene. Og Mjøndalen gjorde det, som ventet, vanskelig for serielederen. I tillegg: Den vinden som feide over Aspmyra søndag kveld, den var ikke enkel å spille raskt, presist pasningsspill med ...

Gode lag pleier å ha hellet med seg også. Det hadde Glimt da dommer Marius Hansen Grøtta dømte straffespark etter et kvarter. Dommeren mente at Marius Høibråten ble revet ned tidligere Glimt-spiller Ole Amund Sveen.

Bildene viser at det var meget strengt idømt, og at dommer burde latt fløyten være i den situasjonen.

Kasper Junker fikk, uansett, to sjanser fra straffemerket siden to Glimt-spillere løp innenfor 16-meteren på den første. Han scoret på begge. 1–0 Glimt.

SCORER: Kasper Junker scoret to mot Mjøndalen. Foto: Mats Torbergsen

Mjøndalen, i sterk medvind, fikk to store sjanser, begge ved Sondre Liseth. Begge gangene ryddet synderen fra kampen mot Molde, keeper Nikita Khajkin, mesterlig opp. En liten revansje for russeren der altså.

Glimt klarte ikke å utnytte medvinden i første halvdel av 2. omgang, men midtveis i omgangen fikk Ola Solbakken og Ulrik Saltnes hver sin store mulighet – uten å overliste Sosha Makani. Sondre Liseth fikk en tredje sjanse til å score på Haikin – uten å lykkes. Og da tok vinden tak, igjen, hjalp Glimt i angrep, Ola Solbakken kjempet, falt, men ballen gikk til Kasper Junker som plutselig var helt alene med keeper Makani. Dansken, i en uvant kantrolle i romkamerat Philip Zinckernagels fravær, gjorde ingen feil. 2–0 Glimt, og seieren, den 19. på 22 kamper, virket sikker.

Det var den da også.

Åtte kamper igjen. Glimt leder med 16 poeng. Det skal et jordskjelv til for å frata Bodø sitt første seriemesterskap nå.

Publisert: 25.10.20 kl. 22:24

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 22 19 2 1 73 – 25 48 59 2 Molde 22 14 1 7 54 – 27 27 43 3 Rosenborg 22 12 6 4 42 – 22 20 42 4 Vålerenga 22 11 6 5 37 – 28 9 39 5 Odd 21 12 2 7 40 – 32 8 38 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk