TILBAKE MED SCORING: Lionel Messi åpnet målkontoen med scoring mot Villarreal. Her jubler han sammen med venstrebacken Jordi Alba. Foto: ALBERT GEA / X01398

Messi scoret i første kamp etter bråket, men Ansu Fati (17) stjal showet

(Barcelona - Villarreal 4–0) Etter en sommer med mye bråk, var Lionel Messi (33) tilbake med scoring for Barcelona. Men det er 17 år gamle Ansu Fati som stikker av med overskriftene.

Stortalentet var nemlig involvert i bortimot alt Barcelona foretok seg i den 1. omgangen. Han scoret kampens to første mål - med fire minutters mellomrom.

Begge målene til Ansu Fati kom etter strålende angrepsspill, og 17-åringen gjorde ingen feil da Jordi Alba og tilbakevendte Philippe Coutinho la til rette for ham.

STORSPILTE: Ansu Fati var involvert i bortimot alt Barcelona foretok seg. Her jubler han etter å ha scoret Barcelonas første mål i 2020/21-sesongen. Foto: Joan Monfort / AP

Et drøyt kvarter etter scoring nummer to skaffet han også Barcelona et straffespark.

Dermed fikk Lionel Messi muligheten til å åpne målkontoen.

Trøblete oppladning

Det var uansett viktig for nyansatte Ronald Koeman å få 33-åringen i gang. Messi sto for en av de største overgangsbombene i historien da han annonserte at han ville forlate klubben han har tilbrakt nesten hele sitt liv i, og etter noen uker med spekulasjoner, krangler og frem og tilbake bestemte han seg for å bli værende.

Det har likevel ikke vært god stemning hos katalanerne, og senest fredag, to dager før sesongens første offisielle kamp, var Messi ute og fyrte løs mot Barcelona-ledelsen.

Da han var tilbake på gressteppet viste han seg ikke fra sin beste side, men fra ellevemetersmerket sviktet han ikke. Straffen hans var verken spesielt hard eller velplassert, men Villarreal-keeper Sergio Asenjo kom ikke raskt nok ned, og dermed ble Messis målkonto åpnet.

Det samme ble kontoen til Luis Suarez tidligere søndag. Messis bestevenn forlot Barcelona som klubbens tredje mestscorende gjennom tidene, og markerte seg umiddelbart da han debuterte for La Liga-rival Atlético Madrid:

Viktig for Koeman

Barcelona tok imot et Villarreal-lag som startet sesongen med å ta fire av seks mulige poeng, men «den gule ubåten» så i første omgang mer ut som et synkende skip på Camp Nou.

Da lagene gikk til pause sto det 4–0. Også det fjerde målet var Messi involvert i; Han forsøkte å finne Sergio Busquets med et innlegg, men Villarreal-stopper Pau Torres var først på ballen. Han styrte ballen i eget nett.

Barcelona fortsatte å dominere etter hvilen, og selv om Messi fikk flere muligheter til å øke ledelsen, ble det ikke flere scoringer.

Å starte sesongen med fire scoringer og null baklengs var svært viktig for Barcelona, av flere grunner:

Regjerende seriemester Real Madrid har startet sesongen med én seier og én uavgjort, men nå er Barca bare ett poeng bak med én kamp mindre spilt. Dette var også deres første offisielle kamp siden ydmykelsen i Portugal, da de ble fullstendig spilt av banen og tapte hele 2–8 for Bayern München.

Siden har det vært trenerbytter, støy rundt klubben både internt og eksternt og flere spillere som har vært faste på laget, som nevnte Suárez, Ivan Rakitic og Nelson Semedo, forlatt klubben.

Ronald Koeman har hatt sitt å stri med denne sommeren, men starten på La Liga-sesongen var i hvert fall komfortabel.

Publisert: 27.09.20 kl. 22:51