SJEFER: Ståle Solbakken i FC København og Roland Nilsson i IFK Göteborg. Foto: NTB scanpix

Solbakkens arvtager kan slå tilbake

Roland Nilsson (56) fikk en kort karriere som FC København-trener. Torsdag møter han – som IFK Göteborg-sjef – mannen som han etterfulgte den gang, Ståle Solbakken (52).

Nå nettopp

De to skandinaviske lagene møtes i Europa League-kvalifisering i Göteborg torsdag.

Ståle Solbakken har nå vært FC København-trener i drøyt syv år. Før det styrte han hovedstadsklubben også fra januar 2006 til sommeren 2011.

Han skulle forlate klubben for å bli norsk landslagstrener – men endte opp i FC Köln.

Roland Nilsson ble hentet inn som Solbakkens arvtager, men etter bare et halvt år fikk han fyken. FC Nordsjælland vant ligaen i 2011–12 – etter at FCK under Solbakkens ledelse hadde vunnet de tre foregående sesongene.

Dermed skulle en tro at Roland Nilsson ser torsdagens Europa League-kamp som en mulighet til revansj. Han benekter det:

– Nei. Det er så lenge siden, så det har jeg lagt til siden. Det blir en spennende og morsom kamp. Det er fett å spille internasjonale kamper, sa Roland Nilsson – som spiller kjent fra Sheffield Wednesday og Coventry – på pressekonferansen onsdag.

– Det var spennende å ta over et lag som FCK. Den gang hadde de klart seg riktig godt både i ligaen og i Champions League. Dessverre ble det ikke så lenge som jeg hadde håpet, men sånn er det av og til.

På 31 kamper som sjeftrener for FCK hadde han et poengsnitt på 1,90.

Roland Nilsson overtok nylig ansvaret i IFK etter at Göteborgsklubben har hatt en mistrøstig sesong. Bare tre seirer på 20 kampen i Allsvenskan sier det meste.

– Det blir en vanskelig kamp. De har spilt mange uavgjorte kamper, men har hatt trøbbel med å vippe oppgjørene til sin fordel, sier Ståle Solbakken om IFK i et intervju med FCKs hjemmeside.

– De kommer til å spille lengre baller enn under den forrige treneren. Det må vi være forberedt på, og samtidig må vi bevare selvtilliten og ikke få panikk, sier FCKs norske trener.

Han innrømmer at det er spesielt med at alt skal avgjøres på bare én kamp:

– Det betyr at vi befinner oss på en knivsegg.

FC København har Ragnar Sigurdsson med til IFK Göteborg-kampen, mens Nicolai Boilesen fortsatt er skadet.

VG-tips: IFK Göteborg-FC København

IFK Göteborg sikret seg søndag en etterlengtet seier med 3–0 borte mot Falkenberg. Det var den første på 14 Allsvenskan- matcher, og en drømmestart for trener Roland Nilsson.

Generalprøven var ikke like bra for Ståle Solbakkens FC København. 2–3 borte for OB var en nedtur. Men heldigvis for danskene har laget over tid vært bedre i Europa League enn hjemme i dansk Superliga.

Størrelsesmessig har FC København for lengst passert IFK Göteborg, tør vi påstå. Litt enkelt skissert er det snakk om et svensk bunnlag mot et dansk topplag som møtes på Nya Ullevi.

Vårt spillforslag er singlespillet under 2,5 mål til 1,57 i odds. Spillestopp er kl. 17.55 i kveld.

Publisert: 17.09.20 kl. 14:29

