STOR SKATTEGJELD: Neymar er, som flere spillere før ham, i krangel med spanske myndigheter. Foto: LOLA BOU / AFP

Spanske myndigheter: Neymar skylder 378 millioner i skatt

Paris Saint-Germain-stjernen Neymar har en astronomisk skattegjeld til spanske myndigheter siden han gikk fra Barcelona i 2017.

Nå nettopp

Det kommer frem av en liste som spanske skattemyndigheter har offentliggjort, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Gjelden skal være på 34,6 mill. euro, som tilsvarer 378 mill. kroner etter dagens kurs.

Ifølge nettsiden skyldes dette en bonus Neymar fikk fra FC Barcelona i forbindelse med en kontraktsforlengelse før han forlot klubben i 2017.

Det har vært en rettstvist mellom Neymar og Barcelona om denne bonusen etter at klubben holdt igjen en del av pengene. I juni bestemte en spansk domstol at Neymar må betale gamleklubben drøyt 70 millioner kroner.

Neymar mente Barcelona skyldte ham 43,6 millioner euro (477 mill. kroner etter dagens kurs) som en lojalitets- og signeringsbonus fra da han fornyet kontrakten sin med klubben i oktober 2016.

I hvilken grad dommen i sommer påvirker Neymars skattegjeld, er uklart.

AFP har spurt om skattegjelden gjelder overgangen fra brasilianske Santos i 2013, men har ikke fått noe svar på det. Brasilianeren spilte for Barcelona i perioden 2013–2017 før han forsvant til Paris Saint-Germain for rekordsummen 2,4 milliarder kroner.

Ifølge AFP er Neymar den enkeltperson som skylder mest skatt til spanske skattemyndigheter. Det er også første gang det er bekreftet at fotballstjernen har en stor skattegjeld. En rekke fotballpersonligheter har vært i krangel med spanske skattemyndigheter tidligere, som Lionel Messi og José Mourinho.

Neymar har hatt en trøblete start på Ligue 1-sesongen. Han pådro seg også et direkte rødt kort i den dramatiske kampen mot Marseille den 13. september (1–0 til Marseille).

PSG-stjernen slo i bakhodet på Alvaro Gonzalez. Han beskyldte senere motstanderen for rasistiske uttalelser.

– Det eneste jeg angrer på er at jeg ikke slo den drittsekken i trynet, skrev Neymar på Twitter.

Publisert: 02.10.20 kl. 16:57

