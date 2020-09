LIVERPOOL: Sadio Mane jubler over scoring mot Chelsea i kampen mellom de to lagene 20 september i år. Foto: Matt Dunham / POOL / AP POOL

Så mye koster TV-fotballen deg

Det vekker til dels sterke reaksjoner at TV 2 nå øker prisen kraftig på Premier League og to av distributørene har allerede varslet sine kunder om en prisøkning fra 150 til 200 kroner i måneden. Det betyr en pris på opptil 699 kroner for inntil sju kamper fra Premier League hver runde.

– Milliardindustrien Premier League lever av å melke mikroøkonomier, men TV 2s prisaggressivitet handler nok om betydelig mer enn at rettighetene koster så mye. Her ligger det trolig et tykt lag av egeninteresse, skrev VGs sportskommentator Leif Welhaven tirsdag og brukte ord som prissjokk og prisbombe.

Canal Digital har allerede varslet sine kunder at prisen øker med 40 prosent. «TV 2 har økt sin veiledende pris til oss. TV 2 begrunner prisøkningen med økte rettighetskostnader. Vi ser oss derfor nødt til å øke prisen på TV 2 Sport Premium tilsvarende, fra kr 499 til kr 699/md», heter det i meldingen som Canal Digitals kunder har mottatt.

Telia, tidligere Get, som nå tar 499 kroner pr måned for TV 2 Sport Premium har fått den samme beskjeden fra TV 2.

– Vi vurderer nå hvordan dette skal håndteres, og kundene våre vil få beskjed om eventuelle prisøkninger god tid i forveien, sier Telias kommunikasjonsdirektør, Henning Lunde, til VG.

RiksTV varsler også en prisøkning på TV 2 Sport Premium.

– Vi ønsker ikke å gå ut med ny pris i media før kundene våre får direkte beskjed fra oss, sier markedsansvarlig i RiksTV Tonje Øvervoll til VG.

Andreas Veggeland, kommunikasjonsansvarlig i Altibox, opplyser til VG at prisen på TV 2 Sport Premium vil øke fra 499 per måned til 649 måned med virkning fra 1. desember.

TV 2s egen strømmetjeneste TV 2 Sumo tar i dag 449 kroner i måneden for TV 2 Sport Premium.

– Ny pris for Premier League-kundene på TV 2 Sumo vil bli klar innen utgangen av denne måneden, og vi skal selvsagt informere kundene våre om dette først, opplyser TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl til VG.

TV 2 sikret seg Premier League-rettighetene for 2019–2022 sommeren 2018. De har siden oppjustert prisen med 50 kroner overfor distributørene i oktober 2019. Men i februar i år ble det klart at etter sesongen 21/22 kan du ikke lenger se Premier League på TV 2. NENT Group hadde sikret seg Premier League-rettighetene til 2028.

Men selv om Premierer uten tvil er trekkplaster nummer en for salg av dyre sportspakker, trenger man ikke ikke betale like mye for andre fotballpakker.

Den norske Eliteserien og OBOS-ligaen: På de åpne TV-kanalene TVNorge og Eurosport Norge sender Discovery fire oppgjør fra hver runde av Eliteserien, samt ett ukentlig oppgjør fra OBOS-ligaen. Dermed trenger ikke TV-seerne betale ekstra for norsk elitefotball gjennom TV-pakken de har hos distributører som Telia, Canal Digital og Altibox.

– De som vil se enda mer enn de oppsatte TV-kampene, kan disponere TV-pakke-poengene hos sin distributør slik at de får tilgang til ekstra Eurosport-kanaler. Der vises samtlige oppgjør fra Eliteserien og OBOS. Poengsystemet er det distributørene selv som styrer. For full sportstilgang på strømmetjenesten Dplay betaler man enten 159 kroner i måneden, eller 1488 for et årsabonnement, opplyser kommunikasjonsdirektør i Discovery, Hanne McBride til VG.

Altibox opplyser til VG at Eurosportpakken kan kjøpes for kr 99,- pr. md. og er et tilbud til kunder uten valgfrihet Andre kan benytte poengsystem, 15 poeng.

Rikspakken fra RiksTV til 599 kroner pr. måned inkluderer alle Eurosport-kanalene. Noe som innebærer samtlige kamper fra Eliteserien og OBOS-ligaen direktesendt. For RiksTV-abonnenter uten RiksPakken er denne pakken tilgjengelig for 99 kroner pr måned.

Champions League, Bundesliga, Championship, Ligue 1 og Scottish Premier League: Dette leveres av Viaplay og er tilgjengelig i programpakken ViaplayTotal. Kjøpt direkte fra strømmetjenesten Viaplay koster det 329 kroner i måneden. Velger du et årsabonnement sparer du 658 kroner i året. Har du Telia (tidligere Get) som din leverandør, koster V Sport-pakken 349 kroner i måneden. Hos Altbox er prisen også 349 kroner i måneden. Velger man å benytte poengsystemet: 40 poeng.

Canal Digital tar 249 kroner pr. måned for V sport-pakken, men da er ikke Champions League inkludert. For RiksTVs kunder er V Sport inkludert i Rikspakken med Ligue 1, Eredivisie, såkalt resterende kamper fra Champions League, Championship, Bundesliga, FA-cup, Ligacup.

UEFA Nations League, UEFA Europa League og deler av Champions League: Dette er en del av Sport, film og seriepakken til TV 2 Sumo som koster 179 kroner pr. måned. For kundene til Riks-TV er disse kanalene også en del av Rikspakken. Tilgjengelig også som tilleggspakke for 99,-/md. Inkludert i Telias TV-pakke ved bruk av 5/50 tilgjengelige poeng. Det samme gjelder også for Altibox hvor tilbudet krever 15 poeng

La Liga og Serie A: Tilgjengelig via strømmetjenesten Strive som ble lansert i Norge i 2018, til 99 kroner pr. måned eller et sesongbasert abonnement til 699 kroner. Kampene kan ses både live og «on demand». Altibox opplyser at Strive er tilgjengelig som en lineær kanal (ikke hele Strive-universet) ved bruk av 10 poeng. Tilbudet er også tilgjengelig for Telias kunder og inkludert i TV-pakken, ved bruk av 5/50 tilgjengelige poeng.

Publisert: 24.09.20 kl. 05:38