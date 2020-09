Foto: MARTIN RICKETT / POOL

Solskjær taus om overganger: – Har tro på spillerne mine

Eksperter og fans skriker etter Manchester United-forsterkninger. Men Ole Gunnar Solskjær sier at han har tillit til de spillerne han har.

– Jeg har tro på spillerne mine.

Det var nordmannens svar på spørsmål om Manchester United-fansen kan vente seg forsterkninger innen overgangsvinduet stenger 5. oktober.

– I fotball kan du ikke spå for mye. Som jeg har sagt så mange ganger før, hvis det skjer noe, enten inn eller ut, vil vi oppdatere dere om det. Fokuset mitt er utelukkende på den kommende kampen. Vi trenger tre poeng på lørdag. Etter det kan vi snakke, sier han.

Manchester United startet Premier League-sesongene med et skuffende 1–3-tap hjemme for Crystal Palace. Tidligere denne uken avanserte de røde djevlene i ligacupen etter en 3–0-seier over Luton:

Den seieren stilner imidlertid ikke kritikerne som har vært misfornøyde med Manchester Uniteds overgangsvindu. Manchester Uniteds skandinaviske supporterklubb har satt sammen en liste som viser at hele 145 spillere har blitt koblet til Manchester United i 2020.

Foreløpig har bare Donny van de Beek kommet inn portene på Old Trafford.

Seriemester Liverpool har forsterket, tabelltoer Manchester City det samme. Chelsea, som endte bak Manchester United på tabellen, har hentet hele syv spillere, inkludert superstjerner som Kai Havertz og Timo Werner.

Manchester United har brukt hele sommeren på å jakte Jadon Sancho – uten hell. Ekspertene var, tidlig i sommer, skråsikre på at driblefanten ville ende opp på Old Trafford, men det har ikke skjedd. Nå jobbes det angivelig med en overgang for den brasilianske venstrebacken Alex Telles.

Det er ellers ganske stille på overgangsfronten, både når det er snakk om overganger inn eller ut. Fremtiden til spillere som Chris Smalling, som tilbrakte fjorårssesongen på lån i Roma, er fremdeles uavklart. Solskjær sier imidlertid på fredagens pressekonferanse at han tviler på at midtstopperen blir en del av 2020/21-sesongens tropp.

– Forskjellige ting må skje for at det skal bli aktuelt. Så får vi se om ting endrer seg, var nordmannens kryptiske svar.

