Solskjærs rolige sommer: – Ser med misunnelse på det Chelsea gjør

Fire dager før sesongens første kamp mot Crystal Palace er det forholdsvis stille på både treningsanlegget Carrington og Old Trafford. Det gjør flere Manchester United-supportere bekymret.

– Vi har fått inn flere spørsmål fra bekymrede supportere på grunn av mangelen på forsterkninger, forteller journalist i Manchester Uniteds skandinaviske supporterklubb, Eivind Brennhovd Holth, til VG.

– Mange mener nok at Jadon Sancho er forskjellen på et terningkast fire- og terningkast seks-vindu. Vi snakker om en av verdens beste angrepsspillere, som er den klassiske kantspilleren Manchester United ikke har og har savnet lenge. Han vil, om han kommer, bidra med kvalitet – og samtidig skape en stor tro på prosjektet til Ole Gunnar Solskjær.

LITE AKTIVITET: Det har vært en sommer med lite overgangsaktivitet for Ole Gunnar Solskjær & co. Her er den norske den norske Manchester United-treneren avbildet idet han ankom de røde djevlenes treningsanlegg Carrington mandag. Foto: Eamonn and James Clarke / Eamonn and James Clarke

Det har blitt viet mye plass til Jadon Sancho og rykter om at han skal til Manchester United. Ikke bare i sommer, men i store deler av kalenderåret 2020. Ekspertene var tidligere i sommer overbevist om at Sancho ville bli Manchester United-spiller i løpet av sommeren, men fire dager før Manchester Uniteds første Premier League-kamp mot Crystal Palace, er Jadon Sancho fremdeles Borussia Dortmund-spiller.

Og akkurat nå er det mye som tyder på at han fortsetter på Signal Iduna Park.

– Han er jo elefanten i rommet ... Han det snakkes aller mest om. Det har drøyd hele veien, og det er trolig snakk om penger, sier Holth.

Klare krav

Borussia Dortmund skal tidligere i sommer ha vært åpne for å selge den engelske driblefanten, men satte angivelig en frist på 10. august. Da var beskjeden, ifølge internasjonale medier, følgende:

«Betal de 120 millionene euro vi har verdsatt Sancho til. Hvis ikke, planlegger vi for den kommende sesongen med Sancho – og han forblir Borussia Dortmund-spiller.»

10. august kom og gikk, og fremdeles ingenting. Overgangsvinduet er åpent frem til 5. oktober, men senest mandag kveld, i forbindelse med Borussia Dortmunds cupkamp mot Duisburg, uttalte Sebastian Kehl, sportsdirektør i Borussia Dortmund, at «Sancho spiller for oss denne sesongen».

– Man kan se med misunnelse på det Chelsea driver med, sier Holth, og sikter til at Frank Lampard & co. har brukt 2,3 milliarder norske kroner på å forsterke laget. Timo Werner, Kai Havertz, Hakim Ziyech, Ben Chilwell og Thiago Silva har alle blitt hentet til Stamford Bridge.

Chelsea startet for øvrig sesongen med tre poeng mot Brighton:

– Med Manchester United er det alltid vrient. Man kunne sikkert skrevet en hel bok om hvorfor, for det er et sammensatt problem. Men det bunner nok i at andre klubber vet at det er en av verdens rikeste klubber, at de kan be om noen flere millioner. Samtidig tror jeg United er opptatt av å komme godt ut av markedet, sier Brennhovd Holth.

Foreløpig har Manchester United bare hentet inn Donny van de Beek fra Ajax. Samtidig kastes stadig flere navn inn i miksen. De røde djevlene kobles til spillere som Thiago Alcântara, Douglas Costa og Gareth Bale. Holth tror det blir Sancho – eller ingen.

– I hvert fall ingen høyrekant. Jeg tror det blir Sancho eller ingenting der. Det er ingen åpenbare plan B-alternativ heller, og det skal det ikke være om du skal forsøke å oppgradere fra Marcus Rashford, Anthony Martial eller Mason Greenwood heller.

Tallenes tale er imidlertid klar: Dersom Sancho skulle hentes inn, vil han bidra med mange målpoeng. Han var involvert i langt flere scoringer enn Manchester Uniteds angrepstrio, og skaper i tillegg langt flere store sjanser:

LYVER IKKE: Statistikken viser at Jadon Sancho scoret færre mål enn både Anthony Martial og Marcus Rashford, men han hadde langt flere assists. Dortmund-vingen skaper også klart flest sjanser. Foto: Sofascore

– En seier for Dortmund

Eivind Bisgaard Sundet, som følger Borussia Dortmund og tysk fotball tett for Viasport, var blant ekspertene som var overbevist om at Sancho ville ende opp i Manchester United.

– Jeg må si at jeg er overrasket over at han ikke har gjort det, at United ikke klarte å få det i orden da de hadde muligheten, sier han til VG.

– Og Chelseas handling forsterker bare det inntrykket, legger han til.

Nå tror han Sancho blir værende i Dortmund og spiller for de sorte- og gulkledde ut 2020/21-sesongen. Det vil i så fall være en stor seier for Dortmund som klubb, sier han.

– De har hatt en historikk med å gi etter, sier han, og trekker frem spillere som Ousmané Dembelé og Mario Götze.

– Dette vil definitivt være en seier for Borussia Dortmunds sjefer, for Dortmund som klubb og som en seriøs aktør på overgangsmarkedet.

