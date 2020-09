BETENKTE: Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær og hans assistent Michael Carrick ser Brighton presse hardt i sluttminuttene. Foto: GLYN KIRK / POOL

Solskjær etter overtidsdramaet: – Vi fortjente trolig ikke mer enn ett poeng

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær legger ikke skjul på at rødtrøyene hadde marginene med seg mot Brighton. Han mener formen er for dårlig og at de slapp billig unna etter overtidsdramaet.

Nå nettopp

– I dag fortjente vi trolig ikke mer enn ett poeng, sier Ole Gunnar Solskjær til MUTV, etter å ha vunnet 3–2 borte mot Brighton.

Fem ganger (!) satte vertene ballen i stolpen eller tverrliggeren. Fem minutter på overtid satte Brightons Solly March inn 2–2-målet. De stå ut til å bli kampens siste, men likevel kriget Manchester United til seg samtlige tre poeng.

– Sist sesong hadde vi mange uavgjorte kamper. Var det tolv? Jeg husker ikke hvor mange, men vi vant ikke kamper i sluttminuttene slik vi pleide å gjøre i denne klubben. Det er en del av historien, så jeg er veldig fornøyd med akkurat det, fortsetter Solskjær.

De dramatiske sluttminuttene kan du se her:

Seieren var av det kronglete slaget. Brighton tok føringen. To ganger svarte Manchester United, først etter selvmål fra Lewis Dunk og deretter en perle fra Marcus Rashford, men vertenes stadig økende press førte frem. Reduseringen etter 94.28 minutter var fortjent.

– Vi vet at vi ikke er i form ennå. Du kan se at de er i bedre form enn oss. De er et av de fysisk sterkeste lagene i ligaen, så vi visste at det kom til å bli en tøff kamp, sier Solskjær, som uttrykker misnøye med at United ikke kom skikkelig i gang før de fikk en i fleisen:

– Det er noe som vi må ta tak i.

les også United sikret seieren etter at dommeren blåste av kampen mot Brighton

Den avgjørende forseelsen skjedde på overtid av overtiden og straffen ble idømt – ved hjelp av VAR – etter dommeren hadde blåst av kampen. Solskjær roser spillernes reaksjon etter 2–2 og gir mannen som sikret seieren, Bruno Fernandes, et ekstra lite klapp på skulderen.

– Han er veldig mentalt sterk. Det er en stor del av det å være straffeskytter. Keepere og straffeskyttere må holde på fokus og konsentrasjonen. Bruno har en av de sterkeste hodene.

PS! Manchester United møter Brighton igjen allerede onsdag i ligacupens åttendelsfinale. Søndag venter Tottenham i Premier League.

Publisert: 27.09.20 kl. 04:22

