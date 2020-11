STERK: Jens Petter Hauge jubler i AC Milan-drakten etter scoring mot Celtic. Foto: RUSSELL CHEYNE / POOL

Zlatan er ute: − De neste 14 dagene kan bli avgjørende for Hauge

Samtidig som Zlatan Ibrahimovic (39) er ute et par uker, kan Jens Petter Hauge (21) komme til få gode muligheter til å vise seg frem, kanskje allerede i søndagens VG+-sendte kamp mot Fiorentina.

For mindre enn 30 minutter siden

Her er alle våre oddstips

Hauge scoret sitt første seriemål for Milan borte mot Napoli for en uke siden. Nå venter altså hjemmekamp mot Fiorentina. VG+ sender matchen i samarbeid med rettighetshaver Strive.

– De neste 14 dagene kan bli helt avgjørende for Jens Petter Hauge. Han kjemper mot Brahim Diaz om startplass i søndagens kamp, men spilletid mot Fiorentina er uansett sannsynlig – og det samme gjelder mot Celtic og Sampdoria neste uke, sier Strive-kommentator Even Braastad til VG. Braastad utgjør også halvparten av podcasten «Støvelball».

les også Drømmekveld for Hauge: Seriemester og første Serie A-mål for Milan

Kampen mot Fiorentina starter 15.00, men følg med på VGs studiosending fra klokken 14.00, med Freddy dos Santos og Ingvild Isaksen som gjester. Kampen ser du via denne lenken.

Her kan du spille Lotto!

Gazzetta dello Sport har meldt at Zlatan Ibrahimovic er ute i rundt 14 dager, mens Rafael Leão (kantspiller/spiss) er ute i en uke. Samtidig er det altså tre kamper på ei uke: Fiorentina søndag, Celtic hjemme torsdag og Sampdoria borte neste helg.

les også Zlatan Ibrahimovic vant den svenske «Guldbollen» for 12. gang

– Samtidig som kantposisjonene er de som er minst «satt» i Milan-laget, er det mange som kjemper om de to plassene, så det er bare å levere for å innta en plass høyt nok i hierarkiet, sier Even Braastad.

– Trener Stefano Pioli har rost Hauge både som spiller og type de første månedene, og sett utenfra virker det som han har kommet godt inn i gruppen, fortsetter Braastad.

– Det hjelper jo bra på at han scoret mot Celtic tidlig og fulgte opp med å sette 3-1-målet mot Napoli.

AC Milan har fortsatt ikke tapt, men årets Serie A er veldig jevn med bare tre poeng fra AC Milan på 1. plass til Juventus på 5. plass. Men Jens Petter Hauge kjemper altså om en plass for serielederen.

Lotto eller Vikinglotto? Her kan du spille!

– Konkurransen er tøff når man spiller for serielederen i Serie A, så han må fortsette å levere målpoeng når han får muligheten. Han burde hatt en målgivende mot Lille, men somlet litt, som førte til litt mediokre tilbakemeldinger på Gazzetta-børsen, forteller Even Braastad.

Zlatan har scoret over halvparten av Milans mål i Serie A denne sesongen: 10 av 19.

– Noen må fylle det tomrommet nå de kommende kampene. Det er en kjempemulighet for Hauge til å vise at han kan bidra for Milan – også da Zlatan er ute.

les også Hauge byttet ut i vanskelig bortekamp

VG-tips: AC Milan-Fiorentina

* Milan har levert til de grader med sin 6-2-0-fasit på åtte første seriekamper i italiensk Serie A. Søndag tok laget nok en flott bortetriumf borte mot Napoli, der Jens Petter Hauge scoret helt på tampen (1-3).

* I torsdagens Europa League-møte mot Lille startet nordmannen kampen, og nå blir det spennende om han får tillit fra avspark igjen i denne kampen som du kan følge på VG+. At Milan-klubben er tvunget til å gjøre noen offensive grep, er åpenbart med både Ibrahimovic (a) og Leao (a) ute. På plussiden merker vi oss at belgieren Saelemaekers (mb) er friskmeldt.

* Fiorentina har ikke skaffet seg den innledningen de ønsket seg med bare to seirer på åtte seriekamper (2-2-4).

* Tidligere i måneden fikk trener Giuseppe Iachini fyken, og samtidig ble tidligere landslagssjef Cesare Prandelli ansatt. Det er ennå tidlig, men Toscana-klubben venter ennå på trenerskifte-effekt. Sist røk laget hjemme for formsvake Benevento (0-1). Seiret rett nok over Udinese i cupen på onsdag (1-0), men den turneringen er ikke veldig prioritert i Italia. Bonaventura (mb) og Ribéry (mb) forventes å riste av seg skader i tide.

* Milan er for øvrig én Serie A-kamp unna å tangere klubbrekorden med 29 strake kamper med scoring. Den ble satt i desember 1972-73.

Du må spille før kl. 14.55. Kampen ser du på VG+ og Strive.

Publisert: 29.11.20 kl. 08:39

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.