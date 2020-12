MÅL! Yannick Carrasco passerer Barcelona-keeper ter Stegen og scorer i ligakampen den 21. november. Foto: SERGIO PEREZ / X00213

Kom tilbake fra Kina: − Nå gjør han også «drittjobben»

Som 24-åring forsvant Yannick Carrasco plutselig til Kina. I 2020 er han tilbake i Atlético Madrid, bedre enn noen gang.

Nå nettopp

Mange av dem som drar til kinesisk fotball, vil gjerne dra ut noen ekstra kroner mot slutten av karrieren.

Men for Carrasco ble tiden i Dalian, med samme eier som Atlético Madrid, veldig nyttig:

– Carrasco har kommet tilbake fra Kina som en mer voksen og moden fotballspiller, som nå har sett verdien av et godt kollektiv, fastslår Petter Veland, kommentator og Spania-ekspert for Viaplay.

– Nå gjør han jobben han er satt til å gjøre, også den såkalte «drittjobben» uten ball, og han gjør den veldig bra. I løpet av høsten har han spilt i fire forskjellige posisjoner, og da han ble matchvinner mot Barcelona, spilte han vingback.

Yannick Carrasco er belgier, og han hadde sitt internasjonale gjennombrudd i Monaco, som han var med opp til Ligue 1 i 2013. Han kom til den spanske hovedstadsklubben sommeren 2015. Selv hevder han at Kina-oppholdet var alt annet enn «ferie»:

– Jeg løp 10–12 kilometer i hver kamp! sier han til El Pais.

Carrasco huskes trolig best av de fleste for at han scoret utligningsmålet for Atlético Madrid i Champions League-finalen mot byrival Real Madrid i 2016. Nå er han altså bedre enn noen gang.

– Å ha en slik anvendelig spiller er ekstra viktig i disse coronatider med kortere restitusjonstid, fordi Diego Simeone kan se på Carrasco som løsningen i flere posisjoner, sier Petter Veland.

– Kan Atlético Madrid vinne ligaen?

– Jeg mener Atlético Madrid nå er favoritter. Forspranget de har fått ned til Real Madrid og Barcelona, har allerede kommet opp i et stort antall poeng, og de har vist seg langt mer stabile og med et langt høyere laveste nivå til nå denne høsten. Troppen er bred, kvaliteten er stor, sulten er til stede, valgmulighetene er mange og mentaliteten i spillergruppen later til å være tilbake til 2014-nivået, svarer Viaplay-ekspert Veland - og nevner altså årstallet som Atlético Madrid sist ble spanske ligamestere.

VG-tips: Atlético Madrid-Bayern München

* Champions League og kampdag nummer fem. Bayern München er allerede gruppevinner med 4-0-0-fasit og flotte 15-4 i målforskjell.

* Tyskerne vant det omvendte oppgjøret i München med 4-0 i midten av oktober - hvilket vi antar spanjolene er klare for å revansjere. Madrid-klubben er i fin hjemlig ligaform med 7-2-0 på ni åpningskamper og 19-2 i mål.

* Faktisk har ikke laget tapt i La Liga siden 1.februar i år. Det gir en ligaflyt på 16-9-0 på 25 siste kamper. I Champions League holder laget i 2. plassen med sine fem poeng.

* Gjestene hviler Manuel Neuer (k), Leon Goretzka (mb) og Robert Lewandowski (a). Marc Roca (mb) soner. Og minst fire - trolig seks - mann er ute med skader. Det er fremdeles kvalitet i det tyske laget selv med disse forfallene. Men motivasjonen ligger så åpenbart hos Atlético. Tenk på at de har vunnet ni av 11 siste CL-hjemmekamper.

Hjemmeoddsen er 1,92, spillestopp er kl. 20.55 og kampen kan du se på Vsport1.

Publisert: 01.12.20 kl. 14:45

