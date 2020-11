REAGERER: Toppfotball-sjef Hege Jørgensen, her på nettopp Ullevaal Stadion, reagerer sterkt på avgjørelsen om å flytte cupfinalen. Nå sier NFF at det er en misforståelse. Foto: Helge Mikalsen

Kritiserer NFF – nå er det fullt kaos rundt kvinnenes cupfinale

Daglig leder i Toppfotball kvinner Hege Jørgensen går ut mot NFF etter at de flyttet kvinnenes cupfinale fra Ullevaal Stadion. Nå svarer generalsekretæren at det hele er en misforståelse.

Det råder kaos rundt hvor cupfinalen mellom LSK og Vålerenga skal spilles.

Kampen skulle i utgangspunktet bli spilt på Ullevaal Stadion den 13. desember, men tidligere torsdag bekreftet konkurransedirektøren i Norges Fotballforbund at kampen flyttes fra nasjonalarenaen.

– Ullevaal Stadion har fått beskjed om at det ikke vil avvikles cupfinale der, sa Nils Fisketjønn til VG.

VG var også i dialog med driftssjef på Ullevaal Stadion, Morten Grødahl. Han bekreftet at det var praktisk mulig for dem å gjennomføre kampen på arenaen den 13. desember, og at de hadde en plan for dette, men at de nå hadde fått beskjed av forbundet om at kampen ikke skulle gå der.

– Dere har fått beskjed?

– Ja, vi har fått beskjed om at den ikke blir spilt på Ullevaal Stadion, svarte Grødahl.

BEKREFTET: Nils Fisketjønn bekreftet at kampen skulle flyttes. Foto: Sørbø, Krister

Reagerer på avgjørelsen

Det vekket reaksjoner hos daglig leder i Toppfotball kvinner, Hege Jørgensen.

– Dette må jeg si kom overraskende for meg. Her har vi dessverre ikke blitt involvert og jeg undrer meg over begrunnelsen. NFF har hele tiden visst at garderobene skulle bygges om. Det skulle de på den opprinnelige datoen også, forteller Jørgensen til VG.

NFF nevnte både utbygning av garderoben og beskyttelse av dekket på banen som grunn for at den blir flyttet. Det kjøper ikke Jørgensen.

– At jentene ødelegger dekket er jo argumenter man har benyttet i all tid. Men da minner jeg om at herrefinalen i fjor gikk 8. desember. I tillegg vet vi at slitasjen etter en kvinnekamp er vesentlig mindre enn en herrekamp.

Hun forteller også at hun synes det er «synd og uheldig å flytte cupfinalen bort fra nasjonalarenaen som vi hadde gledet oss veldig til å komme tilbake til».

– IKKE TATT EN BESLUTNING: Det sier generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt. Foto: Frode Hansen

Da VG la frem kritikken for NFFs generalsekretær, Pål Bjerketvedt, hevder han at det ikke er bestemt at kampen skal flyttes fra Ullevaal, i sterk kontrast til hva hans egen konkurransedirektør og Ullevaal Stadions driftsjef uttalte.

– Cupfinalen, berammet til Ullevaal 21. november, ble som kjent utsatt på grunn av smitte i klubbene. Problemstillingen du presenterer har ikke vært på mitt bord i den formen du presenterer. Det er dialog med Ullevaal Stadion om det å spille kamp på Ullevaal 13. desember, som er det seneste tidspunktet noen gang. Det er også satt i gang et arbeid for å se på alternative arenaer/reservearenaer innendørs og utendørs. Når dette er utredet vil det bli sendt en innstilling til meg og så tas det en beslutning, skriver Bjerketvedt i en tekstmelding.

Konfrontert med bekreftelsen fra konkurransedirektøren i NFF, fastholder han at saken er «under vurdering»:

– Det er riktig at det har vært litt fram og tilbake. Men beslutning er ikke endelig tatt, svarer Bjerketvedt.

– Betyr dette at dere snur?

– Vi har ikke tatt endelig beslutning, så «snu» blir feil. Men prosessen fra vår side har ikke vært stram nok, noe ulike uttalelser viser, svarer generalsekretæren.

– Hva er i realiteten status nå? Og hvorfor har ikke du og konkurransedirektøren samme oppfatning?

– En misforståelse.

