KLAR MELDING UT: Landslagssjef Ståle Solbakken talte breddeidrettens sak onsdag. Foto: Geir Olsen

Fotballtoppene utfordrer Nakstad: − Skal virkelig sette deg inn i deres situasjon

Flere i toppfotballen henvender seg til helsemyndighetene og ber om at breddeidretten åpnes. Landslagssjef Ståle Solbakken (53) er en av dem.

Landslagssjefen benyttet anledningen da han presenterte spillertroppen til treningskampene mot Luxembourg og Hellas – en seanse som inneholdt vel så mye politikk som fotball for Ap-tilhengeren Solbakken.

– Jeg bor i et land nå (Danmark) hvor min datter spiller breddefotball. Alle undersøkelser tilsier at dette klarer man fint uten at smittetrykket blir høyere. Jeg tror vi har kommet dit nå at vi må ha en enda større forståelse som er rundt omkring i Norge med tanke på det å sette i gang breddeidretten, sier Ståle Solbakken.

Han svarte også for innreiserestriksjoner for landslagsspillere, boikott av Qatar-VM og vaksinestrategi. Men først og fremst for breddeidretten, som har stått på vent i Norge siden mars i fjor.

– Den effekten den har på så manges hverdag, kan ikke undervurderes i det hele tatt. Vi må unngå en situasjon der det blir så steile fronter. Jeg håper breddeidretten kommer i gang, melder Norges landslagssjef og håper det skjer så fort som mulig.

Flere klubber under toppnivå har varslet at de vil bryte anbefalingene om å unngå kontakttrening. Det fikk helseminister Bent Høie til å rette en pekefinger mot idretten på onsdagens regjeringspressekonferanse. Solbakken beskriver det som et grasrotopprør som vil bli større og større.

– Du skal virkelig sette deg inn i deres situasjon, kjenne på frustrasjonen og kjenne på tapet de har lidd gjennom så mange måter. Frafallet blir større, flere mister sin idrettsidentitet, svarer Solbakken på spørsmål om han hadde satt i gang «ulovlig» trening om han var klubbleder.

Også Lillestrøms sportssjef Simon Mesfin mener breddeidretten må få følge etter blant annet toppfotballen: Komme i gang. Gjennom VG oppfordrer LSK-sjefen sin tidligere arbeidskollega Espen Nakstad fra bensinstasjonen på tettstedet Skjetten på Romerike – der både Nakstad og Mesfin vokste opp – om å ta grep.

– Dette er ikke en lidelse kun for dem som spiller. Det er mange som bidrar rundt. Det er der magien oppstår, der man lærer at samspill og samhold oppstår- Alle som har vært utøver og utført andre frivillige oppgaver vet hva jeg snakker om. Og da er ballen spilt over til en jeg vet hva idretten på disse nivåene betyr, sier Mesfin og beskriver det som en «pasning på fot» til den assisterende helsedirektøren.

– Nakstad var aktiv i idretten i barne- og ungdomsår – blant annet i friidrett og langrenn. Med referanse fra toppfotballen tror jeg alle som får lov til å gjenoppta idrett virkelig legger seg i selen utenfor banen. De vil sette så pris på å komme i gang igjen, påpeker LSK-sjefen.

TOPP I SPISSEN FOR BREDDEN: Simon Mesfin i Lilllestrøm er takknemlig for at toppfotballen har fått starte og mener breddeidretten nå må høres. Foto: Audun Braastad / NTB

Også Solbakken billedlegger med at de som får drive kontakttrening vil til gjengjeld holde halvannen meter ellers.

– Det at andre i samfunnet ikke blir lojale mot enmetersregelen hvis andre får unntak, er ikke noe argument i det hele tatt, mener Ståle Solbakken.

Nakstad deltok på regjeringens pressekonferanse og etterpå svarte han både breddefotballen, Solbakken og Mesfin – som Nakstad husker som sitt «fadderbarn» på barneskolen på Skjetten.

– Breddeidretten vil også kunne drive mer normalt når flere er vaksinert de neste ukene. Vi har god tro på at dette vil normalisere seg om ikke veldig lenge, sier Espen Nakstad til VG.

– Hvorfor veier de faglige rådene tyngre enn det mange oppfatter som folkehelse og sunn fornuft?

– Dette er et spørsmål av summen av kontakt i samfunnet på alle arenaer, og et resultat av at man har prioritert barn og unge først. Deretter prioriterer man arbeidsplasser, så prioriterer man alle andre. Det er den logiske forklaringen, svarer Nakstad.

Han presiserer at breddeidretten skal inn i fase tre av gjenåpningen av Norge, der 17. juni er pekt ut som dato. Ifølge Nakstad skal det isåfall være «betydelig økt smitte i større deler av landet som ikke kan håndteres» dersom det går galt.

Til breddeidrettstrenere som har varslet å gå i gang med trening og dermed trosse anbefalingene, sier Nakstad følgende:

– Vi anbefaler alle å følge rådene og ha is i magen, selv om vi forstår det er veldig krevende og at man er lei alle pandemitiltakene. Men det er ikke så mange uker igjen til dette sannsynligvis løser seg, sier Espen Nakstad.