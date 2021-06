JUBELGJENG: Henrik Kjelsrud Johansen, Mads Nielsen og Ayoub Aleesami feirer 1–0-scoringen mot Jerv. Foto: Harry Johansson, Fredriksstad Blad

I ekstase over drømmeåpning: − Nå er FFK opprykksfavoritt

FFK-trener Bjørn «Bummen» Johansen (51) er ekstatisk over Fredrikstads sesongstart – men bruker ikke en kalori på hvor de skal ende på tabellen ved sesongslutt.

Publisert: Nå nettopp

– Fantastisk. Vi har en beintøff åpning, og fire seirer på fire kamper er i overkant. Siden 2020 har vi spilt 36 kamper og vunnet 34 av dem, så vi er blitt godt vant med å vinne fotballkamper, sier «Bummen» til VG.

Åsane, Sandnes Ulf og Sogndal ble slått i tur og orden, før FFK søndag smadret Jerv 4–0 – og det på direkten etter opprykket fra PostNord-ligaen forrige sesong.

– Akkurat nå er FFK favoritter til å rykke opp. Det er ikke bare noe jeg mener, det er fakta, sier Eurosport-ekspert Joacim Jonsson i Fredriksstad Blads fotballpodkast. Han peker blant annet på at antatte topplag som som Ranheim, Sogndal, Sandnes, Aalesund har slitt i starten.

Siden 2001, da 1. divisjon ble utvidet til 16 lag, så er FFK det niende laget som har åpnet med fire seire. Seks av disse rykket opp (se faktaboks). FFK er det eneste nyopprykkede laget som har startet med fire strake seire i denne perioden.

Faktaboks: Tidligere drømmestarter Seks av de åtte foregående som vant fire på rappen i Obos-ligaen rykket opp: Vålerenga i 2001, Start i 2004, Aalesund i 2006, Odd i 2008 og Tromsø i 2014 og 2020. Unntakene er Raufoss 2003 (endte på 4.-plass) og Levanger 2016 (8.-plass). Fem strake seirer fra sesongstart «garanterer» opprykk (basert på 2001-20). Raufoss 2003 og Levanger 2016 vant altså ikke sin femte kamp. Rekorden for flest seirer fra sesongstart siden divisjonen ble til én avdeling i 1997 (14 lag 97-01) er åtte, og ble satt av Tromsø i fjor. Fakta: Geir Juva Vis mer

Moral

Bjørn og Johansen trekker fram lagets moral under press, og peker på mentaliteten som grunnlag for seiersrekken. Det skjedde ikke over natten, mener han.

«Bummen» Johansen kom sammen med tidligere landslagssjef Per-Mathias Høgmo til klubben foran 2018-sesongen. Da var det kaos, 2. divisjon, ledelseskrise og ramaskrik fra byens befolkning. Han mener den store lidenskapen i byen er blitt snudd til noe positivt. Etter én sesong med Høgmo tok Johansen over som hovedtrener.

– Vi snakker lite om hvor vi skal ende opp. Fokuset er på å bli litt bedre hver eneste dag. Klubbkulturen er blitt sånn at det er et stort «vi», med mennesker som trives godt sammen. Vi tør å utfordre hverandre hele veien, sier tromsøværingen.

SUKSESSTRENER: Bjørn Johansen under treningskampen borte mot Strømsgodset i begynnelsen av mai. FFK vant hele 6–1. Foto: Terje Pedersen

Planen er å spille Eliteserien om «to-tre» år. Etter playoff-tap i PostNord-ligaen i 2019 så det lenge ut som en fjern drøm, men klubben beholdte «Bummen» og resten av teamet, og forrige sesong var de nær uovervinnelige. Kontinuitet er nøkkelbegrepet, mener Johansen.

– Nå er det bare fryd og gammen. Folk ser at vi gjør mye rett etter at det var mye kaos. Nå spiller vi en fotball som folk i Fredrikstad elsker: Det er full fart fremover og mye mål, sier han.

Enhet

Henrik Kjelsrud Johansen gikk fra Brann til Fredrikstad da sistnevnte var på sitt laveste og har vært med på både store nedturer og nå enda større oppturer.

– Vi har fått en fantastisk start og ting har gått på skinner. Stemningen i klubben er veldig god, som fotballspiller er det ingenting som er bedre enn når trepoengerne renner inn, sier Johansen.

Galskapen

Fredrikstad-patriot og mangeårig kommentator Dag Solheim ser medborgerne går iført drakter, henger opp vimpler og igjen omfavner sine lokale helter.

– Galskapen lever. Det er en by som tar av og fotballfeber så det holder, men klubben beholder beina på jorden. Nå er det en veldig sunn ledelse i klubben, som satser på kontinuitet. Det «Bummen» har fått ut av mannskapet er veldig imponerende, sier Solheim, og sier enkelte supportere nå tror de kunne målt krefter mot eliteserieleder Rosenborg.

Den erfarne fotballkommentatoren sier de har sett til Bodø/Glimt for inspirasjon og beholdt trenerteamet i tre sesonger på nivå tre for å bygge sten på sten.

Tiden får vise hvor solid byggverket blir.