1–0! Adama Traore og Pedro Neto jubler over Wolverhampton-scoring mot Leeds. Foto: NICK POTTS / X01348

Leeds-keeperen truffet i ryggen - tap mot Wolves

(Wolverhampton-Leeds 1–0) Illan Meslier (20) har hatt både kjemperedninger og tabber som Leeds-målvakt. Fredag kveld var franskmannen maksimalt uheldig da ballen traff ham i ryggen og rullet i nettet.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det var muskelbunten Adama Traoré (25) som mottok ballen feilvendt, satte fart og dundret til med høyrebeinet. Ballen smalt i aluminiumen og på sin vei ut på banen igjen traff den like godt en ulykkelig Leeds-keeper til 1–0, som også ble sluttresultatet.

– Det er selvfølgelig surt, men han er 100 prosent frikjent, sier Erik Thorstvedt i TV 2-studio om keeperens selvmål.

– Vi fulgte planen og jobbet hardt. Det var en stor forestilling av oss, sier Traoré ifølge BBC.

les også Ødegaard med lekkerbisken til Arsenal-mål – kåret til banens beste

På den andre siden av banen var Rui Patricio meget god, og et par redninger på overtid skulle vise seg å bli helt avgjørende for at Wolverhampton klarte å holde på 1–0-ledelsen.

Leeds-spissen Patrick Bamford hadde riktignok ballen i nettet, men målet hans ble avblåst for en hårfin offside.

Dette betyr at Wolverhampton har slått Leeds 1–0 to ganger denne sesongen.

Leeds holder dermed fast ved statistikken som sier at de enten vinner eller taper borte. Til nå er seks kamper vunnet og syv kamper tapt på utebane. Ikke en eneste uavgjort.

UHELDIG: Leeds-keeper Illan Meslier. Foto: Catherine Ivill / PA Wire

Pedro Neto er en av årets unge spillere i Premier League. Han har fem mål og fire målgivende til nå i ligaen. Han boltret seg også denne gang, særlig i 1. omgang, men det ble ingen scoringer ut av det.

Leeds manglet skadde Kalvin Phillips, og da går det som regel dårlig. De fem siste Premier League-kampene uten Phillips har endt slik: Arsenal-Leeds 4-2, Leeds-Brighton 0-1, Crystal Palace-Leeds 4-1, Leeds-Leicester 1-4, Wolverhampton-Leeds 1–0.

Med denne seieren gikk Wolverhampton forbi Leeds på tabellen. De har henholdsvis 33 og 33 poeng nå.