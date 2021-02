SJEF: Derby County-manager Wayne Rooney sammen med sin assistent Liam Rosenior. Foto: Nigel French / PA Wire

Nå smiler Rooney igjen

Wayne Rooney (35) oppnådde det meste som spiller. Nå gjør han det bra også som manager.

Publisert: Nå nettopp

Siden han fikk jobben som Derby-manager permanent, har laget tatt 15 av 21 mulige poeng på nivå to, den såkalte Championship.

Det betyr at Derby nå er seks poeng unna nedrykk - etter å ha slitt i høst da de fikk bare én seier på de 15 første seriekampene.

Nederlandske Phillip Cocu satt som manager fra juli 2019 til november 2020. Rooney kom inn som spiller i januar 2020 og hadde en bra vårsesong. Høsten 2020 ble ikke like bra - for spilleren Rooney.

les også Hvem rykker opp til Premier League?

Men så ble han spillende vikarierende manager og etter hvert permanent manager - og hengte samtidig fotballstøvlene på en spiker.

– Derby underpresterte voldsomt under Cocu i høst med tanke på at de har en ganske bra tropp. De trengte nye impulser - ikke minst etter alt tullet forrige sesong og tapet i playoff-finalen sommeren 2019, sier Eirik Aase, mannen bak nettsiden championshipnorge.com.

– Så kom Rooney?

– Han har fått gode resultater på kort tid. Han har hatt mer fokus på det defensive. Samtidig fikk Derby Krystian Bielik tilbake fra langvarig skade. Han dominerte i kamp etter kamp. Men nå er han skadet igjen, og da er det spennende hva som skjer.

les også Dette bruker Solskjær som lokkemat for talentene: – Jeg liker å gi dem sjansen

– Så offensive Rooney er den som har fått orden på forsvaret?

– Hehe, ja, det kan være lurt å bygge opp bakfra når du er så langt nede som det Derby var.

Tidenes mestscorende England-spiller var en årrekke uerstattelig for den siste æraen av Sir Alex Fergusons tittelmaskineri i Manchester United, og banket inn hele 253 mål for de røde djevlene i løpet av hans 13 sesonger i klubben.

Med 53 mål på 120 kamper er han også Englands mestscorende og har bare den legendariske målvakten Peter Shilton foran seg på landslagets adelskalender.

– Jeg ville ha spillere som jobbet og kjempet for drakten. Det har jeg fått, sier Rooney selv til BBC.

– Jeg har aldri vært redd for at vi skulle rykke ned. Men jeg kan ikke tenke på øvre halvdel og sånn, men bare ta en kamp av gangen.

les også Wayne Rooney hylles etter karriereslutt: – Får ikke den respekten han fortjener

