Kommentar

Fikk stoppet Super League: Hvem hyler for Qatar-ofrene?

Av Leif Welhaven

Det oppstod voldsomme demonstrasjoner mot Super League i London tirsdag kveld. Foto: MATTHEW CHILDS / X03810

Dersom kampen for menneskeverd hadde vekket en brøkdel av engasjementet vi så i striden om Super League, hadde det blitt umulig å gjennomføre verdensmesterskapet i Qatar.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Dagen etter at Manchester United-legenden Matt Busbys ord om at «football is nothing without fans» fikk ny mening, er det grunn til å ha flere tanker i hodet på samme tid.

På den ene siden må vi virkelig glede oss over hvordan fotballelskere stod opp for noe viktig. Ledere kan være så mektige og innflytelsesrike de bare vil - de er sjanseløse om de havner på kollisjonskurs med fotballens urkraft. Derfor endte planene om en lukket liga for de rikeste i et historisk mageplask.

Samtidig er det grunn til å dvele ved en påfallende og lettere grell kontrast.

Tenk hvordan andre kontroversielle saker hadde sett ut dersom vi hadde opplevd noe av det samme trøkket som i kampen for at opp- og nedrykk hører med i fotballen.

Leeds-spissen Patrick Bamford kom med en av de mest velformulerte uttalelsene da striden var i ferd med å ta av. Han var opptatt av hvilket rabalder det utløses når økonomien blir truet - og la til «det er synd det ikke er slik med rasisme».

Men aller mest påfallende er engasjementet rundt Super League sammenlignet med Qatar-VM.

I en ideell verden hadde vi for eksempel sett omfattende demonstrasjoner mot hvordan verdensmesterskapet ble tildelt, der 16 av de 22 FIFA-toppene bak valget er blitt suspendert, siktet eller havnet i fengsel.

Vi kunne sett fans, topptrenere og verdens beste spillere forenes om at et sted går det faktisk en grense. Hvis fotballen virkelig er så verdibasert, burde det være ulevelig at en rekke mennesker måtte dø mens de bygget infrastruktur til et mesterskap.

Kapteinskrisemøter?

Sponsormisnøye?

Fans verden rundt som offentlig «slår opp med VM» av etiske årsaker?

Slik markerte Tysklands landslag i VM-kvalifiseringen, etter at Norge hadde vært først ute. Foto: TOBIAS SCHWARZ / POOL

I realiteten ser vi dessverre noe helt annet. Mens det har vært noe handlingslammet over fotballverdenen i Qatar-saken i et tiår, måtte det en elendig superliga-idé til for å synliggjøre hvilken styrke som finnes der ute om man virkelig vil.

I Super League-saken var det ingen som satte ned noe utvalg - metoden vi er vant til å se i norsk idrettsledelse om det dukker opp noe vanskelig.

Det var ikke mye «la oss gå i dialog» å spore, i spørsmålet om hvorvidt den lukkede ligaen skulle få se dagens lys eller ei.

Riktignok valgte Leeds å trykke opp t-skjorter, som Norge og andre har gjort i Qatar-spørsmålet, men med et hakket mer direkte budskap.

Uansett var det nok ikke hva som stod skrevet som ble utslagsgivende.

Da den lukkede ligaen ble beseiret var det handling - ikke høflighetsfraser - som stod i høysetet.

Fra norsk side var det plutselig ingen nøling å spore hos fotballpresident Terje Svendsen. I likhet med en rekke andre fotball-ledere gikk han raskt i bresjen for sanksjoner, selv om det rent juridisk er uvisst om grunnlaget for noe slikt hadde holdt. Her var det nemlig så viktig å beskytte fellesskap og solidaritet.

Behovet for å verne dette var, er og forblir viktig i superligasaken. Men hva med den solidariteten de universelle menneskerettighetene er tuftet på? Hva slags reaksjoner bør vi forvente ved grove brudd?

Her i Norge skal det avholdes et ekstraordinært forbundsting, der alt har tydet på at Norges Fotballforbund har fått kontroll over situasjonen, og at det skal mye til før en boikott blir vedtatt. Men fortsatt har det store flertallet av klubber ikke for vane å melde seg på tinget når viktige valg skal tas, og det skal ikke utelukkes at utfallet er litt mindre gitt når bevisstheten øker om hva som er mulig.

Et av de store spørsmålene fremover er om det hele er for sent, eller om vi kan få en forsterket effekt av vekkeren vi har sett de siste dagene.

Nå som fansen virkelig ser hvilken makt de kan ha, er det tenkelig at det settes et skikkelig press også i andre saker? Det vi har sett denne uken gir i det minste et ørlite håp.

Tenk om fotballen kunne leve opp til Arnulf Øverlands klassiske ord: «Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer dig selv!»