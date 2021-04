MAGISK: Ståle Solbakken setter stor pris på det som se rut til å være en grunnstøting for 12 klubbers planer om å etablere Super League. Foto: Mattis Sandblad

Solbakken jubler: − En stor seier for fotballen

Ståle Solbakken synes det var helt magisk da jubelen brøt ut blant Chelsea-supporterne utenfor Stamford Bridge. Landslagssjefen mener at eierne til favorittklubben Liverpool har gjort tidenes selvmål.

Solbakken regner det som sikkert at Super League faller sammen som et korthus etter at meldingene kom om at Chelsea og Manchester City trekker seg ut.

– Jeg regner dette som stein dødt nå. Nå de første trekker seg, så tror jeg det blir et kappløp om hvem som kommer først ut av dette. Jeg tipper at innen morgendagen så har alle meldt seg ut. Dette har vært et jordskjelv, beskriver Solbakken til VG.

– En stor seier for fotballen, mener han.

– Fotball handler om følelser, noen få gleder og mange lidelser som du har med deg gjennom livet. Denne superligaen kunne jeg ikke se så mye som en promille nerve i. Pluss at den hadde ødelagt nerven i mange av de andre ligaene også. Dette var en hjernedød ting å gjøre. Det som står igjen at store klubber står igjen med en ripe i lakken. 12 klubber har tydeligvis skrevet under på dette, sier Ståle Solbakken.

Norges landslagssjef har gjennom 47 av sine 53 år hatt Liverpool som sin favorittklubb.

– For meg er har min egen klubb, Liverpool, fått den aller største ripen i lakken, sier han.

Solbakken mener de amerikanske klubbeierne i Fenway Sports Group – som også eier baseballklubben Boston Red Sox – vil ligge syltynt an på Merseyside i tiden fremover.

– «Andreserven» til eierne i Liverpool skal være god nå, altså, mener han.

– Manchester United er også satt sjakk matt. Men der har eierne vært relativt upopulære lenge. Eierne i Liverpool har gjort alt riktig i fem år etter at de kom inn. De har bygd klubb, tatt Champions League, vunnet sitt første mesterskap på 30 år, hatt en fantastisk transferpolitikk, ansatt den mest karismatiske manageren. De har gjort alt riktig. Og så lager Liverpool tidenes selvmål. Du kan ikke stole på slike eiere i fremtiden, mener Solbakken.

– Eierne og ledelsen i Liverpool har sammen de andre klubbene holdt sin egen liga og UEFA for narr, mener han. Solbakken mener at også flere av den andre 12 klubbene i Super League-konseptet vil slite med troverdigheten.

Ståle Solbakken forteller at han etter Super League-nyheten sprakk mandag for aller først gang følte seg likegyldig til en Liverpool-kamp.

– Da Leeds utlignet mot Liverpool fire-fem minutter før slutt mandag så var det «ok – hva så». Jeg tror det er første gangen siden jeg har følt det sånn siden jeg så Kevin Keegan score to mål i FA-cupfinalen mot Newcastle i 1974. Hvert Liverpool-spark har vært viktig for meg etter det. Men i går var det greit. Glipper den Champions League-plassen så skal de jo være med i den «kokos-cupen» likevel. Det hadde jo ingen konsekvenser.

Han beskriver å gå inn til Champions League-kamp på Camp Nou som sin karrieres mektigste opplevelse som fotballtrener. FC København møtte «Barca» med Pep Guardiola som trener og Lionel Messi på sitt ypperste i 2010.

– Det var mer enn en klubb. Men det blekner også nå. De skrev jo også under på dette, sier Solbakken. Han er mye mindre overrasket over at Real Madrid-sjef Florentino Pérez og Juventus-bossen Andrea Agnelli har vært sentrale.

– Perez og Agnelli de er jo blitt «Egon og Benny» nå, ler Solbakken med referanse til to av Olsen-bandens kjeltringer.

Ståle Solbakken mener at både Paris Saint-Germain og de tyske klubbene står sterkt etter at de ikke var en del av de 12 klubbene fra England, Spania og Italia som skulle danne stammen i Super League

– Bayern München og Borussia Dortmund – står nå enda sterkere også i eget land. De har stått imot dette, sier han.

Ståle Solbakken fulgte dramaet tirsdag kveld direkte.

– Det var veldig bra å følge med på det som skjedde utenfor Stamford Bridge. Plutselig meldte BBC at Chelsea ville trekke seg. Den jubelen som kom da var helt magisk. Da tenkte jeg på min gamle far (Svein Solbakken) som har vært Chelsea-supporter i 65 år nå. Den skal han få.

TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen synes ikke det er overraskende at Super League-planene nå ser ut til å kollapse.

– Man skjønte jo at dette kom til å bli kaos. Jeg synes personlig at oppbygningen av fotballsystemet her i Europa har vært bra med tanke på opp- og nedrykk, og at ingen kan kjøpe seg en plass - selv om noen har mer penger enn andre, sier Gulbrandsen til VG.

– UEFA og FIFA kan man si mye om, men de har i alle fall bidratt sterkt til å generere penger videre i breddesystemene, og kvinnefotballen har fått viktig drahjelp, mener den tidligere landslagskapteinen.

– Tror du dette bare er et forvarsel på at det vil komme flere lignende forsøk?

– Ja, det er tydelig at de største klubbene mener de får for lite av inntektene de genererer. Samtidig så har denne prosessen vist at vi har en grunn til å snakke om «fotballfamilien», for her har spillere og supportere reagert kraftig. Det er ikke bare å bryte ut av det.