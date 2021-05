Dette betyr et kommersielt samarbeid.

BER OM UNNSKYLDNING: Marcelo Bielsa. Foto: RUI VIEIRA/Reuters

Leeds-sjefens spesielle unnskyldning

Du bør ikke være Leeds-supporter for å la deg fascinere av Marcelo Bielsa (65).

Publisert: Nå nettopp

Her er alle våre oddstips!

Mannen som har klart å få den gamle storklubben ut av skyggenes dal, har nå funnet det for godt å be om unnskyldning for at han ikke kan gi intervjuer på engelsk - og at han til spillerne har mer enn nok med å finne ut hvordan han skal uttrykke seg på morsmålet spansk.

Argentineren har alltid tolken ved sin side på pressekonferansene, og innrømmer nå at han gjerne skulle ha gjort noe med det:

– Jeg skylder dem som må lytte til meg en unnskyldning for at jeg ikke har lært meg engelsk, sier han på pressekonferansen før lørdagens kamp mot Brighton.

les også Leeds sjokkerte Manchester City – forsvarte seg heroisk og vant på overtid med ti mann

– En av mine store mangler er at jeg ikke kan kommunisere på språket som alle snakker her, sier han, gjengitt av Sky Sports.

Marcelo Bielsa kom til Leeds United sommeren 2018, så det nærmer seg tre år på balløya nå. Før det var han i klubber med spansk, fransk og italiensk som hovedspråk - Espanyol, landslagene til Argentina og Chile, Athletic Bilbao, Marseille, Lazio, Lille, samt diverse argentinske og meksikanske klubber.

Her kan du spille på kampen!

– På en måte svekker det meg at jeg ikke har vært i stand til å lære engelsk.

les også Pinlig tap for Leeds – røk ut av FA-cupen mot lag fra nivå fire

Når det gjelder forholdet til spillerne og muligheten til å spre sitt budskap til dem, sier han:

– En av tingene jeg har viet mest tid til mens jeg har vært trener, er å kunne snakke godt. Hvis det er noe jeg liker å gjøre, så er det å si ting på den enklest mulig måten, uten å miste rikdommen i det jeg vil si.

– Fordi det er så vanskelig for meg på spansk å uttrykke mine ideer enkelt og kort, tok jeg beslutningen om ikke å gjøre dette på noe annet språk enn mitt eget. Så hvis jeg ikke kan si det på spansk, hvordan skal jeg kunne si det på engelsk? Den første som ikke tror denne forklaringen er meg selv, men det er min virkelighet.

Leeds står uten tap hjemme mot topp seks-klubbene denne sesongen, og med sist søndagens uavgjort mot Manchester United på Elland Road, ligger Leeds nå foran Arsenal og besetter 9. plass på tabellen.

les også Fra 6–2 til 0–0: Solskjær og Manchester United målløse av banen mot Leeds

VG-tips: Brighton-Leeds

* Brighton er ennå ikke sikret ny toppdivisjonskontrakt med fem Premier League-runder igjen av sesongen. Klubben fra den særpregede sørkyst-byen har syv poengs klaring til Fulham under nedrykksstreken, og lever enn så lenge litt farlig.

* Lagets store utfordring er å utnytte målsjansene sine. 33 ligamål blir i gjennomsnitt ett mål per ligakamp. Sist kom akkurat dette til syne i bortematchen mot allerede nedrykksklare Sheffield United. Der misbrukte Neal Maupay (a) en gedigen målsjanse fra kun tre meters hold. Kun to av 16 hjemmekamper er vunnet, og det holder egentlig ikke (2-8-6).

* Leeds har innfridd forventningene og vel så det i sin første toppseriesesong på mange år. Beviste nok en gang sin godkjente form med 0-0 hjemme mot Man.Utd. sist - og det gir 3-3-0 på seks seneste. Kaptein Cooper (f), Forshaw (mb) og Rapinha (kant) er ute. Vertenes White (f) soner og fem spillere sliter med å riste av seg skader.

* Nummer to-oddsspill: Under 2,5 mål til 1,87 i i singleodds.

Du må spille før kl. 15.55. Kampen ser du selvfølgelig på TV 2 Sport