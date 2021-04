Dette betyr et kommersielt samarbeid.

GODE BUSSER: Mason Greenwood og Ole Gunnar Solskjær etter seieren mot Burnley. Foto: Gareth Copley / POOL / GETTY POOL

Greenwood på rekordjakt for United: − Han blir mer og mer moden

Mason Greenwood (19) har scoret fire mål på Manchester Uniteds tre siste Premier League-kamper. Paul Pogba (28) har hatt målgivende til tre av de fire.

Greenwood har til nå 15 Premier League-mål for United i sin karriere. Ingen har scoret flere som tenåring. Wayne Rooney hadde like mange før fylte 20 år, ifølge Opta Joe.

19-åringen scoret to ganger mot Burnley for ei uke siden og fortsatte dermed på målbølgen fra kampene mot Tottenham og Brighton.

Om Greenwood skulle score også mot Leeds søndag, blir han den første tenåring som scorer i fire kamper på rad i Premier League siden Francis Jeffers (Everton) for drøyt 20 år siden, skriver Manchester Evening News.

Mason Greenwood er nå 19 år og 199 dager. Han er den yngste spilleren som har scoret 15 ganger for United siden vidunderbarnet Norman Whiteside, som var 18 år og 281 dager da han passerte 15 mål i februar 1984. Men det var altså før Premier League-æraen.

– Jeg er glad for at jeg får spille så mye. Ole stoler på meg, jeg gjør dermed mitt beste – også for å hjelpe lagkameratene mine, sa Greenwood etter Burnley-kampen, ifølge united.no.

– Jeg er veldig glad på hans vegne. Han blir mer og mer moden hele tiden. Det er deilig å se, sa Solskjær om Greenwood.

– Han har gjort en god jobb på treningsfeltet og får belønning for det.

Mason Greenwood er tenåring omtrent et halvt år til - han fyller 20 år 1. oktober 2021.

