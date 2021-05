Ivan den gode: Gutten fra Vålerenga som spiller på Vålerenga

VÅLERENGAPARKEN (VG) Alt stemmer - han er født på Vålerenga, døpt på Vålerenga, bodde på Vålerenga, gikk i barnehagen og skolen på Vålerenga, spilte i Vålerenga fra han var fem år - og debuterte på A-laget som 17-åring.

Alt stemmer ... bortsett fra - navnet hans?

For hvorfor i alle dager kan en vaskekte Vålerenga-gutt ha et russisk og et arabisk fornavn, og et norsk og et svensk etternavn?