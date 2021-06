TIL NORGE?: Videoassisterende dommer (VAR) er blitt et vanlig skue i de europeiske storturneringene. Nå kan det omdiskuterte systemet også komme til Norge. Foto: DAVID RAMOS / POOL

TV 2 har tilbudt VAR-løsning for Eliteserien

Kommer VAR til Norge i 2023? TV 2 vil hjelpe NFF. Forbundet varsler svar like etter sommeren.

Andreas Hellenes

Mats Arntzen

– Vi har tilbudt oss å tilrettelegge en VAR-løsning for norsk fotball fra og med seriestart i 2023 da vi overtar rettighetene. Vi har sagt at vi som rettighetshaver kan tilby det tekniske oppsettet som trengs for å innføre VAR i Norge, avslører Jansen Hagen til VG.

Nå er det opp til norsk fotball – Norges Fotballforbund (NFF) og Norsk Toppfotball (NTF) – om de vil godta tilbudet fra TV 2.

FRA 2023: Jansen Hagen og hans TV 2 sikret seg rettighetene til å vise norsk fotball fra 2023 til 2028 tilbake i desember. Prislappen kom på 4,5 milliarder - også NRK skal være med på laget. Foto: TV2

Jansen Hagen forteller videre at TV 2 har utarbeidet en modell for innføring av VAR (videoassistert dømming) i mindre ligaer – og at modellen er blitt godkjent av FIFA.

– Det er en rimeligere og enklere VAR-variant enn den man ser i de største ligaene. En ting er å ha VAR med kameraer fra alle vinkler som dekker hvert eneste gress-strå, slik som i Premier League. Men det er noe helt annet å bruke VAR i ligaer med mindre ressurser som Eliteserien, forklarer TV 2s sportsredaktør.

Senest i går ble Vålerenga snytt for en scoring som VAR ville rettet opp i:

– Vi holder på å jobbe frem et beslutningsgrunnlag på dette akkurat nå. Vi er midt i prosessen og håper å komme frem til en beslutning like etter sommeren, opplyser konkurransedirektør i NFF Nils Fisketjønn til VG.

Han sier også at det er øverste nivå for kvinner og menn som er mest aktuelle for innføring av VAR, men at hva de ender på til slutt er for tidlig å si.

Som konkurransedirektør er han leder av konkurranseavdelingen i NFF. Det er de som har ansvaret for å gjennomføre alle turneringer i norsk toppfotball.

Fisketjønn forklarer at TV 2s tilbud allerede fant sted i den opprinnelige avtalen som sikret de rettighetene tilbake i desember 2020. Han synes det er positivt og bra at det var en del av avtalen, men også at norsk fotball trenger tid til å vurdere både for- og mot-argumenter.

– Utviklingen i fotballen er det som taler for. Rundt halvparten av UEFAs nasjoner har nå VAR, så vi ser på dette som en naturlig del av norsk fotballs framtid.

– Samtidig vil det være en innvestering med en vesentlig kostnad - både i selve innvesteringen, men også i årlig drift.

SER FRAMOVER: Konkurransedirektør Fisketjønn omtaler VAR som «en naturlig del av norsk fotballs framtid». Foto: Krister Sørbø / VG

Svarer på VAR-kritikk

VAR-systemet har siden oppstarten med prøvebasis på våren i 2016 fått både ris og ros fra diverse hold.

– VAR-bruken i flere store ligaer har fått mye kritikk, og dere kan «bare» tilby en rimeligere variant med færre kameravinkler. Øker ikke det sjansen for større feilmargin?

– Det må fotballen selv ta stilling til. Vårt utgangspunkt er at vi har jobbet frem en VAR-løsning tilpasset norske forhold og en fornuftig ressursbruk, sier Jansen Hagen og utdyper:

– Det jeg sier er at vi som rettighetshaver har ressursene som trengs, og at vi som samarbeidspartner med norsk fotball ønsker å gi dem dette tilbudet. Fotballen er herre i eget hus og må ta selve avgjørelsen selv.

PS: NFF har tidligere takket nei til å teste videodømming.