Over 20.000 protesterer på prisøkning: TV 2 snur ikke

Over 20.000 fotballsupportere har skrevet under på et opprop mot TV 2s prisøkning på fotball. Men TV-kanalen snur ikke.

– Vi har ingen problemer med å forstå frustrasjonen over prisøkningen på rettigheter. Det er en frustrasjon vi deler. Prisen på rettigheter har økt enormt de siste årene, sier Sarah C.J. Willand.

TV 2s organisasjons- og kommunikasjonsdirektør er klar på at mediehuset ikke lenger tjener store summer på fotballrettigheter.

– Noen ganger lar rettighetene ikke seg regne hjem. Det er grunnen til at vi for eksempel tapte Premier League-rettighetene til Nent Group i siste runde, argumenterer Willand.

Kampanje avslørte i mai at prisen på TV 2s fotballpakker øker ytterligere i pris til neste sesong. For TV 2 Sumo-kundene øker det med 150 kroner (fra 519 for sportspakken til 669 kroner – fra 549 for totalpakken til 699) og med 200 kroner for den veiledende prisen til distributørene av TV-kanalene: Fra 699 kroner til 899 kroner. Alt per måned.

I oppropet skriver supporterne at prisene har økt fra 349 til 899 kroner de siste fem årene.

SETTER KRAV: Supporterunionen for Britisk Fotball overleverte sin protest til TV 2s Sarah C.J. Willand. Fra venstre: Anders Christensen (leder SBF), Willand, Pål Møller (leder for Liverpools norske supporterklubb) og Ray Tørnkvist (nestleder SBF) Foto: PRIVAT

Sarah C.J. Willand har fått overlevert 20.431 underskrifter fra Supporterunionen for Britisk Fotball. Vedlagt ligger 80 sinte kommentarer. TV 2-direktøren sier protesten gjør inntrykk.

– Det er klart det gjør det. Vi er glad for det samarbeidet vi gjennom mange år har hatt med supporterunionen. Det gjelder når vi er enige, men det gjelder også når vi er uenige. Vi har ikke noe problem med å forstå frustrasjonen over økningen i pris. Vi skjønner at det er snakk om mye penger. Samtidig tilbyr vi til høstens tidenes fotballprodukt på norsk TV.

– Så dette er ikke snakk om at TV 2 skal skvise det siste ut av Premier League-rettighetene?

– Nei, det er det ikke. Nå har vi også alle 127 kampene i Champions League, 380 kamper fra spansk La Liga, vi har EM-kvalifisering, Nations League og VM-kvalik. Vi har rettigheter som er dyre og for TV 2 finnes det en smertegrense.

Men supporterunionen er mest interessert i det som foregår mellom klubbene på balløya.

«Vi krever at TV 2 reverserer beslutningen om å lage et nytt produkt som fordyrer abonnementet, og ber dere beholde dagens pris på Premier League-abonnementet».

– Vi har gjort flere markedsundersøkelser i forkant av det nye fotballtilbudet. Langt de fleste sier at de ønsker et produkt med alle ligaene samlet. Det ser vi også i andre markeder. England, Danmark og Sverige er land som tilbyr fotballen samlet i et abonnement, sier Sarah Willand.

– Så det er ikke aktuelt å reversere denne beslutningen om det skulle komme mange flere underskrifter fra supporterne?

– Som sagt baserer dette tilbudet seg på seernes tilbakemeldinger. Dette er noe folk har lyst på. Det er vårt utgangspunkt, men vi vil alltid gjøre løpende vurderinger i forhold til hvor godt tilbudet treffer seerne, sier Willand. Hun påpeker at et enklere fotballtilbud – med fire kamper i uken – kan kjøpes for 179 kroner i abonnementet «Sport, film og serier».

Supporterunionen for Britisk Fotball avventer nå et svar fra TV 2.

– Nå avventer vi et svar fra TV 2. Vi har ikke bestemt oss for hva vi eventuelt gjør videre, sier leder Anders Christensen til VG.