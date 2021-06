Landslagstreneren: − Spillerne sitter og holder rundt hverandre

Danmarks landslagstrener Kasper Hjulmand beskriver hvordan spillerne hans sitter i garderoben og holder rundt hverandre etter det han kaller en «traumatisk opplevelse».

Hjulmand avslører at Christian Eriksens gode venn Simen Kjær, som er lagets kaptein, ikke klarte å spille videre som følge av dramaet som oppsto da Eriksen kollapset rett før pause i EM-kampen mot Finland.

– Det er en meget tøff kveld, der vi alle ble minnet om hva som er det viktigste i livet. Det er mennesker vi har tett på oss. Det er familie og venner, sier en tydelig emosjonell landslagssjef Kasper Hjulmand på pressekonferansen lørdag kveld.

– Alt, alt, alt ... alle tanker er hos Christian og familien. Han er en av de beste spillerne der ute, og jeg kan si at han er et enda bedre menneske, sier Hjulmand.

På spørsmål om hvordan det er i garderoben, svarer han:

– Der sitter det spillere som er fullstendig ferdige følelsesmessig. De sitter og holder rundt hverandre. Det er en traumatisk opplevelse.

Landslagssjef ble også spurt om hvorfor Simon Kjær forlot banen rett etter at Finland hadde tatt ledelsen 1–0.

– Simon var dypt berørt og var i tvil om hvorvidt han kunne fortsette. Han gjorde et forsøk, men det lot seg ikke gjøre, svarer Hjulmand.

Foto: Friedemann Vogel / POOL / EPA POOL

Ifølge DBU ble kampen gjenopptatt etter at spillerne på begge lag hadde fått beskjed om at tilstanden til Danmarks stjerne var okay.

– Christian Eriksen er våken, og hans tilstand er fortsatt stabil, skrev det danske fotballforbundet på Twitter før kampen ble gjenopptatt kl. 20.30 lørdag kveld.

– Spillerne fikk velge om de ønsket å spille videre, forteller Hjulmand.

Han sier at de fikk valget mellom å spille videre lørdag kveld eller at kampen fortsatte søndag kl. 12.00.

– Vi bestemte oss for det første, men vi ville ikke gjøre noe før vi visste at Christian ved ved bevissthet og ok etter omstendighetene.

– Gruppen var enige om at vi skulle prøve å gjennomføre kampen, fortsetter Hjulmand.

Peter Schmeichel sier dette som ekspert på DR1:

– Jeg kan ikke understreke nok hvor vanskelig dette har vært for spillerne. At de i det hele tatt kommer inn på banen igjen, det er i seg selv en seier.

Landslagslegen Morten Boesen forteller på pressekonferansen om det som skjedde på slutten av 1. omgang:

– Vi blir kalt inn på banen når Christian faller om. Som jeg ikke så selv. Det ble hurtig klart at han hadde falt om. Da vi kommer inn til ham, så ligger han på siden. Han har pust og puls. Men plutselig endrer bildet seg, og så starter vi med akutt hjertebehandling, sier Boesen.

– Det var fantastisk hurtig hjelp fra stadionleger og førstehjelpsfolk. Med det samarbeidet får vi satt i gang det vi skal, og vi får Christian tilbake, og han snakker med meg, forteller en tydelig beveget landslagslege.

Inter-stjernen ble kjørt til Rikshospitalet i København, der han ble undersøkt lørdag kveld. Men ifølge DBU snakket han med lagkameratene på telefon før kampen ble startet opp igjen.

Ifølge DBU blir Eriksen på sykehuset over natten.