forrige













fullskjerm neste

Fotballverden slår ring rundt Christian Eriksen etter kollaps: − Jeg er utrolig lettet

KØBENHAVN/OSLO (VG) Fotballspillere, klubber og fans fra hele verden er i sjokk etter at Christian Eriksen segnet om i EM-kampen mot Finland. Hilsener til den danske 29-åringen strømmer inn.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Alle våre tanker er med Christian Eriksen og hans familie, skriver Tottenham på sin offisielle Twitter-konto.

Eriksen var Tottenham-spiller mellom 2013 og 2020.

Etter 42 minutters spill i EM-kampen mellom Danmark og Finland segnet plutselig Christian Eriksen om. Den danske 29-åringen ble liggende, og lagkameratene strømmet til.

Eriksen lå livløs på gresset i Parken, og det medisinske personellet hastet inn på banen. De satte i gang med brystkompresjoner mens både med- og motspillere fortvilte, og stilte seg i ring rundt playmakeren.

Eriksen hadde øynene åpne da han ble båret av banen, etter å ha blitt behandlet på banen i et kvarters tid. UEFA melder på Twitter at spilleren har blitt fraktet til sykehus, og at han er i stabil tilstand. Det samme gjør det danske fotballforbundet (DBU):

– Christian Eriksen er våken, og er til ytterligere undersøkelser på Rigshospitalet, skriver fotballforbundet på Twitter.

Tidligere Danmark-trener Åge Hareide har via sønnen Bendik gitt en uttalelse:

– Jeg er utrolig lettet av å få beskjed om at Christian er våken og stabil. Det er en fantastisk spillergruppe som er flinke til å ta vare på hverandre og alle rundt seg. Alt godt til Christian og hans familie.

Den dramatiske hendelsen sjokkerte fotballfans verden over, og hyllester og hilsener strømmer inn til dansken.

Gamle rivaler, medspillere, klubber, motstanderlag og diverse fotballforbund og ligaer sender alle sine beste ønsker til Eriksen.

– Tanker og bønner med Christian Eriksen og hans familie. Fotballverden står samlet og håper på gode nyheter. Jeg regner med å se deg tilbake på banen snart, Chris, skriver Juventus-stjernen Cristiano Ronaldo på Instagram.

– Øyeblikk som dette setter alt i livet i perspektiv. Jeg ønsker Christian god bedring, og ber for at hans familie har styrke og håp i denne tiden. I slike stunder ser vi hvor sterkt samholdet i fotballfamilien er. Jeg hørte fans fra begge lag synge navnet hans. Fotball er vakkert, og Christian spiller det på vakkert vis, sier UEFA-president Aleksander Ceferin i en uttalelse.