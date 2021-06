Dette betyr et kommersielt samarbeid.

«HEME»: Midtbaneterrieren Kasper Skaanes er tilbake i rødt for første gang siden 2018. Her fra en kamp mot Molde tidligere denne sesongen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Skaanes-comebacket overrasket sjefen: − Veldig god følelse

BERGEN (VG) Ruben Kristiansen, Kasper Skaanes og Kristoffer Barmen har alle fått utfordringer fra ulikt hold den siste tiden – og svart med å kapre viktige roller i Brann-laget.

Publisert: Nå nettopp

Her kan du sjekke ut dagens oddstips!

– Da jeg rykket ned til Obos-ligaen med et annet lag i fjor, virket det kanskje litt fjernt. Selv om jeg alltid har håpet på en retur til Brann, har det skjedd raskere enn jeg hadde sett for meg, sier Kasper Skaanes etter Branns sviende 1–3-tap for Odd søndag kveld.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

VG Live: Haugesund-Brann torsdag 18.00

26-åringen gjorde seg egentlig klar for nest øverste nivå med Start etter nedrykket sist sesong og et comeback tilbake til barndomsklubben han forlot i 2018 så lenger unna ut enn noen gang.

Så kom en telefon fra Brann, en overgang tilbake til Bergen – og fast plass på midtbanen, ved siden av playmaker-funnet Mathias Rasmussen og kaptein Petter Strand.

– Det er en veldig god følelse. Det er denne byen, fansen og klubben jeg elsker, det har alltid vært min drøm å spille fast her, sier Skaanes, med syv kamper fra start denne sesongen.

NED: Kasper Skaanes rykket ned med Start forrige sesong. Her fra siste kamp, mot Vålerenga på Intility. Foto: Terje Pedersen

Selv om Skaanes selv aldri mistet troen, erkjenner trener Kåre Ingebrigtsen at det ikke var forventet at han skulle spille en så stor rolle så fort.

Spill på Haugesund - Brann her!

– Jeg ble overrasket, ja. Det var overraskende hvor fort han spilte seg inn i laget og kapret den plassen. Nå må han bare levere mer mål og målpoeng, så blir dette veldig bra, sier trønderen – en analyse spilleren selv er enig i.

Ruben Kristiansen fikk på sin side beskjed om at klubben ville satse på yngre krefter og at han selv ville få begrenset med spilletid denne sesongen. Han fant seg ikke ny klubb, men ble i stedet værende med Brann – og har igjen kapret venstrebackplassen tilbake, etter å ha blitt forsøkt som midtstopper i sesongstarten.

– Jeg har alltid hatt et ønske om å bidra. De sa de ville satse på yngre spillere, og det er helt fair, det, men jeg er veldig glad for at jeg fortsatt kunne bidra, sier 33-åringen – som likevel sier det ikke er startet forhandlinger om ny kontrakt, hans nåværende utgår etter sesongen.

les også Rosenborg-smell på Lerkendal – senket av Sarpsborg

Kristoffer Barmen fikk imidlertid Bergens Tidende-kommentator Anders Pamers søkelys rettet mot seg etter at han signerte fireårskontrakt med Brann tidligere denne sesongen. Pamer mente det ikke var noen gode argumenter for en så lang kontrakt med Barmen; spilleren svarte med å kalle kommentatoren «bølle».

Nå er han plutselig blitt Ingebrigtsens nødløsning som stoppermakkeren til Vegard Forren, og holder blant annet unggutten Ole Martin Kolskogen på benken.

– Det er fortsatt mye å lære i denne rollen, men Vegard er en god lærer. Jeg liker også å tenke at jeg ønsker å lære nye ting, sier Barmen til VG – selv om det dog må nevnes at han i dette intervjuet var mest frustrert etter Branns syvende tap på ni kamper denne sesongen:

VG-tips: Haugesund - Brann

Haugesund klinket til med en velfortjent 3-0-hjemmeseier over Kristiansund sist. Og det var mot et formsterkt Kristiansund-lag som hadde vunnet fem kamper på rad og unngått baklengs i fire siste.

Hjemmelaget har en nylig 4-2-hjemmeseier over Viking å vise til også, og vi er spent på om det har løsnet litt for haugesunderne nå. For dette er oppturer som må ha gitt mersmak. Den godfølelsen som naturlig følger med fremgang er det bare å dyrke.

Brann så ut til å være på vei mot noe med fire poeng på to foregående kamper, men søndag var det tilbake til surret igjen. Bergenserne røk 1-3 hjemme for Odd, og de kalde fakta er én seier på ni åpningskamper og 20 baklengsmål. Nå sitter vi med et inntrykk av at denne sesongen kommer til å handle om å unngå nedrykk.

Spillforslag: Haugesund-triumf til 1,85 i singleodds med spillestopp kl. 17.59 og TVNorge viser kampen.