HØYDEPUNKTET: John Arne Riise jubler med Champions League-pokalen Liverpool sikret seg i Istanbul 25. mai 2005. Nesten 16 år senere skal han analysere gamleklubben for VG. Foto: Bjørn S. Delebekk

John Arne Riise blir skribent for VG+: − Skal være dønn ærlig

John Arne Riise (40) skal levere jevnlige analyser av situasjonen i Liverpool og internasjonal fotball på VG+. Han lover å levere brutalt ærlige analyser av klubben han fortsatt har et meget sterkt forhold til.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det har gått noen år siden jeg la opp, og jeg føler at jeg kanskje ser en del ting som ikke andre ser, sier Riise til VG.

Ingen har flere landskamper for det norske herrelandslaget. John Arne Riise står med 110, men de fleste forbinder ham nok med årene han spilte venstreback i Liverpool.

Seieren mot Milan i Champions League-finalen i 2005 står frem som høydepunktet i perioden han spilte for Liverpool fra 2001 til 2008. Han la opp i 2016.

40-åringen skal hovedsakelig skrive om Liverpool, men også om engelsk og internasjonal fotball.

– Hvorfor gjør du dette?

– Enkelt og greit fordi jeg er blitt mer og mer interessert i det fotballfaglige og det taktiske rundt en kamp. Jeg ser fotballkamper på en helt annen måte nå enn før. Det har med å gjøre at jeg selv er trener og vil ta steg som trener, sier Riise som har ansvaret for Flint Fotball i 3. divisjon.

Innsikt

– Jeg har vært en del av dette selv, og vil bruke stemme min til å gi folk en innsikt jeg tror de kan ha interesse av, legger han til.

John Arne Riise Født: 24. september 1980 (40 år)

Klubbkarriere: Aalesund, Monaco, Liverpool, Roma, Fulham, APOEL, Dehli Dynamos, Aalesund, Chennaiyin, Sportsklubben Rollon.

Ble ligamester med Monaco i 1999/2000-sesongen.

Har 234 ligakamper for Liverpool, og scoret 21 mål i Premier League.

Totalt spilte han 348 obligatoriske kamper og scoret 31 mål for Liverpool.

Vant ligacupen med Liverpool i 2002/03.

Vant Champions League med Liverpool i 2004/05.

Har flest landskamper for Norge gjennom tidene med 110. Har scoret 16 mål.

Er nå trener for Flint Fotball i 3. divisjon. Vis mer

– John Arne har vært i garderoben og ute på banen der han har møtt stjernene ansikt til ansikt. Den innsikten han har etter utrolige 348 kamper for Liverpool, gjør ham til en av de mest spennende stemmene vi har. Jeg er glad for at han vil dele sine tanker og analyser med VGs lesere, sier sportssjef Eirik Borud i VG.

Riise skal i hovedsak skrive analyser av aktuelle temaer i Liverpool, og starter altså med det på et tidspunkt der forrige sesongs suverene ligamester har tapt utrolige seks strake kamper hjemme på Anfield.

Han debuterer med tittelen «Ugjenkjennelige Liverpool», som er tilgjengelig for VG+-abonnenter.

– Hvor ærlig kommer du til å være?

– Hehe. Jeg skal være dønn ærlig, som alltid. Det blir jo mye Liverpool, og jeg skal ikke holde igjen selv om det er positivt, eller negativt. Det fortjener leserne. Det er jeg som skriver dette, og det er mine tanker og meninger.

KRITISK: John Arne Riise lover at han ikke skal holde igjen kritikken mot gamleklubben, selv om tidligere lagkamerater og nåværende personer i klubben kan komme til å reagere. Foto: Janne Møller-Hansen

– Så den dagen du eventuelt mener at Klopp bør gå, Salah er for treig, kapteinen bør byttes ut, eller at Van Dijk må selges – så kommer du til å melde det?

– Ja, da kommer min mening rundt det. Jeg kan velge temaer selv, men jeg kommer til å velge temaer jeg tror er interessante for leserne – ikke bare for Liverpool-folk, men fotballinteresserte.

Forberedt på reaksjoner

– Hvor forberedt er du på at nåværende eller tidligere spillere kommer til å reagere på det du skriver og mener?

– Det er vel sånn det er. Tidligere, trenere, managere og spillere jobber som ekspertkommentatorer. Det går begge veier, og så lenge man har en fornuftig diskusjon, så har jeg ingen problemer med det.

– Jeg har ikke fasiten, men gleder meg til å lufte mine tanker og ideer.

GAMLE LAGKAMERATER: John Arne Riise har nettopp scoret mot Manchester City i november 2005, og Liverpool-legenden Steven Gerrard er første gratulant. Peter Crouch skimtes i bakgrunnen. Foto: JON SUPER / AP

– Detaljer fra din egen karriere, og ting som har skjedd i garderoben – vil du fortelle om det også?

– Det er en del ting som selvfølgelig blir i garderobene – det er en uskreven regel. Jeg vil dele mine erfaringer på godt og vondt, være meg selv og bruke min erfaring som spiller på ganske høyt nivå. Jeg spilte med og mot mange av de beste.

– Dine følelser for Liverpool – gjør det at du er i en sterkere, eller svakere, posisjon til å mene noe?

– Det som gjør meg sterkere er at jeg har spilt der, vet hvordan fansen er, hva som går igjennom hodet til spillerne, hvordan de tenker før, under og etter kamp. Det er selvfølgelig kjipt å skrive negativt om Liverpool, men når de har seks hjemmetap på rad er det klart at det er mye som ikke stemmer.

– Er dine fotballanalytiske evner bedre nå enn for noen år siden?

– Ja, uten tvil. Jeg har tatt C-, B- og snart A-kurset som trener. Etter jeg la opp ser jeg fotballkamper fra et helt annet perspektiv. Før så jeg på kun med blikk på at Liverpool skulle vinne. Nå er jeg mer opptatt av formasjoner, spillestil og mer fotballfaglige ting, sier Riise.