SKADEPLAGET: Eden Hazard bærer kapteinsbåndet hver gang han entrer banen for Belgia under fotball-EM. Mye benkesliting har dog gjort at andre må ta på seg kapteinsansvaret. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / POOL

Belgias trener om Eden Hazard: − Jeg var bekymret

Belgia-kaptein Eden Hazard (30) spilte 90 minutter mot Finland sist. Men starter han åttendedelsfinalen i kveld? Det er ikke sikkert.

Andreas Hellenes

Rolf Brown

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Klokken 21.00 er det duket for et stjernespekket storoppgjør når Belgia og Portugal barker sammen på Estadio La Cartuja, også kalt Olympiastadion, i Sevilla.

Om det blir med eller uten en av Belgias ledestjerner - kaptein Eden Hazard - fra start, gjenstår å se.

Knappe 20 minutter som innbytter i åpningskampen, og en liten halvtime i påfølgende gruppespillskamp mot Danmark, var fasiten for den dribleglade sjanseskaperen før et redusert Belgia - som allerede hadde sikret avansement - senket Finland i siste gruppespillskamp.

Da fikk Hazard spille hele kampen, idet som var hans første 90-minutter på landslaget siden november 2019.

ETTERLENGTET: I forrige kamp mot Finland fikk Hazard spille hele kampen. Det var også hans første kamp fra start i EM. Foto: LARS BARON / X01348

– Det var første gang på lang tid jeg har sett Eden være tilfreds samtidig som han nyter fotballen sin. Når Eden er glad, så er vi et mye bedre lag, sier Belgia-trener Roberto Martinez til ESPN om Finland-kampen.

Til samme nettavis skrur Belgia-treneren klokken tilbake til mars 2021 når han møtte sin utvalgte kaptein. Martinez skildrer en trist og nedfor Hazard, men sier også at han tror publikumsyndlingen sakte men sikkert har jobbet seg tilbake og gjenfunnet fotballgleden.

– Vi har muligens vært heldige med «timingen», sier Martinez og sikter til at Hazard er i ferd med å finne formen nå som Belgia går inn i utslagsrundene av sommerens mesterskap.

ENDRING: Det er først i den helhvite Real Madrid-drakta at Hazard har blitt en skadeutsatt spiller. Foto: TOBY MELVILLE / X90004

– Jeg må innrømme at jeg var bekymret over at han ikke nøt livet. Kroppen hans reagerte ulikt sammenlignet med hva den har gjort over de siste 15 årene, og det må være vanskelig å håndtere, fortsetter treneren som minner om at Hazard egentlig ikke har vært en skadeutsatt spiller:

– Han hadde aldri skadeproblemer når han spilte i Frankrike. Han gikk kun glipp av 20 kamper på åtte sesonger i en av verdens mest utfordrende fysiske ligaer, Premier League.

Hazard fikk 352 offisielle kamper for Chelsea, noe som resulterte i 110 scoringer og 92 målgivende pasninger. I Real Madrid er han bokført med fattige 5 mål og 8 målgivende på 43 kamper.

