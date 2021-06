Ingebrigtsen etter nytt nederlag: − Ingen hadde trodd dette

HAUGESUND (VG) (Haugesund - Brann 1–0) Ikke bare spilte Brann i helsvart draktsett da de møtte Haugesund. Tabellen viser nå helsvarte fire poeng etter ti kamper.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er steintøft å stå med den poengfangsten etter ti kamper. Ingen hadde trodd dette da vi startet. Det er en tøff situasjonen, helt klart, sier en skuffet Kåre Ingebrigtsen til VG.

Et titalls supportere hadde tatt turen fra Bergen til Haugesund for å vise sin støtte til Brann til tross for at de selv ikke fikk sett kampen fra stadion.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Det viste seg imidlertid ikke å være nok for et Brann-lag som tapte 1–0 mot Haugesund etter scoring fra Ibrahima Wadji. Nå står Brann med én seier, én uavgjort og åtte tap på de ti første seriekampene i årets Eliteserie.

– Det er en brutal start, sier Aune Heggebø til VG.

– Det er ikke godt nok. Det er ikke i nærheten. Det er ingenting i forhold til der vi bør være. Det kan ikke en klubb som Brann være bekjent med, supplerer Barmen.

Forlot stadion i bråhast

Brann-trener Kåre Ingebrigtsen fikk beskjed fra en annen ansatt i klubben om at han måtte komme seg i bussen umiddelbart underveis i et intervju med et annet medie. VG fikk derfor ikke møtt ham etter kampslutt. Ingebrigtsen forklarer den plutselige avreisen på telefon med VG en halvtimes tid etter at bussen dro.

– Vi kjører buss og må rekke ferje. Vi fikk femten knappe minutter for å få i oss noe mat, og så måtte vi videre, sier Brann-treneren.

Han forteller så at han aldri har hatt så god kontroll med et lag i Haugesund før som det han hadde i de første 45 minuttene med Brann torsdag kveld.

– Så blir vi lave og passive i perioder av andre omgang. De er ikke så farlige. Det er utilgivelig fra oss å la en spiller skli gjennom tre mann som Wadji gjorde. Det er for junioraktig. Rett og slett forferdelig forsvarsspill, sier Ingebrigtsen.

– Hvor mye lenger tåler du og klubben disse resultatene?

– Jeg tåler det. Jeg gleder meg til hver trening. Jeg har troa på teamet og spillerne. Vi skal snu dette. Men jeg har ikke tro på flaks eller uflaks. Man må legge den innsatsen som gjør at man fortjener det.

BUSSTUR: Brann-trener Kåre Ingebrigtsen. Foto: Jan Kåre Ness, NTB

Snytt for scoring?

Det store samtaleemne på Haugesund Sparebank Arena var imidlertid en kontroversiell dommeravgjørelse. Etter et innlegg fra Kasper Skaanes i første omgang, satte Benjamin Tiedemann Hansen ballen i eget mål i duell med egen keeper Egil Selvik og Brann-spiss Aune Heggebø.

Dommer valgte imidlertid å blåse frispark til Haugesund i situasjonen, men TV-bildene viste at den var noe tvilsom.

– At det skal være frispark føler jeg er billig. Jeg vil si at vi ble snytt for scoring der, sier Heggebø, før VG får beskjed om at intervjuet er over og at Brann skal dra.

Tiedemann Hansen var imidlertid ikke enig.

– Jeg synes bildene taler for seg selv. Det er klink frispark, sa FKH-kapteinen til Discovery+ i pausen.

FKH-keeper Selvik sier at han ikke husker så mye av situasjonen, men at han har tillit til dommeren.

– Jeg får ett eller annet inn i siden og så er det smertene som tar overhånd. Det er dommeren som dømmer og tar avgjørelsen, så da får vi bare stole på det, sier Selvik til VG.

Det var også ikke til å misforstå hva Brann-trener Kåre Ingebrigtsen mente om situasjonen heller. Han var raskt på beina og slo armene ut mens han ropte mot dommeren.

– Vi scorer et mål som burde vært godkjent. Det er en usannsynlig slett dommeravgjørelse. Han er vel eneste som ikke ser det. Man skjønner det er feil når man hører hovedtribunen flirer bak seg, sier Brann-treneren.

Se situasjonen selv og vurdér: