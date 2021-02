Nytt tap for Mourinho og Tottenham: − Tror han lever farlig

(Tottenham-Chelsea 0–1) José Mourinho (58) har for første gang i sin managerkarriere tapt to strake hjemmekamper i ligaen.

Så sent som midt i desember lå Tottenham helt på topp i Premier League. Siden den gang har blitt fem tap, to uavgjort og to seirer. Og hvis vi snakker om de siste 12 seriekampene, har de gitt bare tre seirer.

– For få uker siden ble Tottenham nevnt som kandidat til å vinne ligaen. Nå blir de rundspilt av Chelsea på hjemmebane, sier den gamle Tottenham-kjempen Erik Thorstvedt i TV 2-studio i pausen.

Tottenham ligger nå på 8. plass - og det er 14 poeng opp til Manchester City på tetplass. Chelsea derimot har nå bare fire poeng opp til Liverpool på 4. plass.

Spurs gikk på sitt tredje strake ligatap. Det skjer for første gang siden 2012, da André Villas-Boas var sjef. Og Mourinho har aldri tidligere tapt to hjemmekamper på rad i sin lange karriere som manager.

– Vi liker ikke (denne statistikken), men måten vi avslutter kampen gir meg positive følelser, sier Spurs-manageren i et intervju vist på TV 2.

– Vi slet i 1. omgang. Men det var noe helt annet i 2. omgang. Vi mangler mange viktige spillere, fortsetter Mourinho og regner opp hvem som er ute.

– Jeg tror han lever farlig, sier Erik Huseklepp som TV 2-ekspert om José Mourinho.

Mourinho diskuterte voldsomt med dommer Andre Mariner på vei ut av banen, men det er uklart hva portugiseren klaget på.

Eric Dier rotet det til for Tottenham i 1. omgang. Han la ned Timo Werner, og dommeren pekte ubønnhørlig på straffemerket. Tottenham har gitt bort fem straffer denne sesongen. Og Jorginho gjorde ingen feil da han fikk sjansen, selv om Hugo Lloris gikk riktig vei og var bra etter ballen.

– Utrolig klønete av Dier, fastslår Erik Huseklepp i TV 2- studio.

– Dette er tynt, sier Erik Thorstvedt om sin gamle klubb.

– Vi jobber hardt. Jeg synes vi fortjener seieren, sier matchvinner Jorginho i et intervju vist på TV 2. Han har tidligere i sesongen bommet på tre straffer i alle turneringer, men hadde selvtillit til å skyte igjen.

José Mourinho styrtet inn i spillertunnelen for å ta pausepraten etter en 1. omgang der Tottenham var sjanseløse. Hadde det vært tilskuere på kampen, kunne Spurs-spillerne ha risikert pipekonsert på vei til garderoben.

Og vertene kom utvilsomt bedre etter hvilen. Tottenham flyttet opp laget og presset Chelsea bedre.

Hugo Lloris hadde flere gode inngripener i 2.omgang, blant annet da innbytter Christian Pulisic kom på et særdeles farlig besøk ved Tottenham-buret og på et farlig Mason Mount-skudd fra hjørnet av femmeteren.

– Jeg hadde ikke på meg målstøvlene, smiler Mount etter kampen ifølge BBC.

20 minutter før slutt valgte Mourinho å sette inn både Erik Lamela og Lucas Moura, mens Steven Bergwijn og Tanguy Ndombele var ferdigspilt for kvelden. Og Lamela hadde en av de beste mulighetene da han skjøt ned i hjørnet - og Chelsea-keeper Mendy reddet fint. Carlos Vinícius og Eric Dier hadde også brukbare forsøk. Men det var dagen da avslutningene ikke satt for Mourinhos menn.

Tottenham - uten Harry Kane og med Gareth Bale på benken - kom fra to strake tap, mot Liverpool og Brighton.

Thomas Tuchel hadde fått en god start som Chelsea-manager, men torsdagens kamp mot Tottenham var den første virkelige prøven for tyskeren. Nå står han fortsatt uten tap med de blå.

– Superhappy, er kommentaren fra tyskeren i et intervju vist på TV 2.

– Vi kjempet febrilsk for et mål nummer to for å drepe kampen. Jeg er fornøyd med holdningen. Det var en solid forestilling.

Tuchel er den første Chelsea-manager med null baklengs i sine tre første ligakamper siden Mourinho i august 2004 (også tre).

Den dårlige nyheten for Chelsea var at Thiago Silva måtte forlate banen med en muskelskade i 1. omgang.

I tillegg til tre ligatitler vant Mourinho også FA-cupen én gang og ligacupen tre ganger i løpet av sine to perioder med Chelsea. Han uttalte før kampen at «det er ikke vanskelig å vinne med Chelsea».

José Mourinho hadde gjort tre endringer fra laget som tapte for Brighton søndag. Serge Aurier, Eric Dier og Carlos Vinicius kom inn i startoppstillingen. Ut gikk Joe Rodon, Davinson Sanchez og Gareth Bale. Portugiseren sier at han håper å ha Harry Kane tilbake neste gang, som er West Bromwich søndag.