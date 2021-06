Dette betyr et kommersielt samarbeid.

HAMKAM-TRENERE: Kjetil Rekdal i 2020 og Ståle Solbakken i 2003. Foto: Geir Olsen

Hyller Rekdals jobb i HamKam: − Det minner litt om Solbakken

HamKam har endt på nedre halvdel av OBOS-ligaen de siste tre årene. Plutselig topper Kjetil Rekdals mannskap på nivå to i norsk fotball. Hva har skjedd?

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Joacim Jonsson svarer med bare ett ord:

– Treneren! Rekdal!

HamKam har blitt nummer ni, ti og ni de tre sesongene etter opprykket fra nivå tre.

– Treneren. Så enkelt. Noen ganger er det det, sier Jonsson, ekspert i Eurosport, VG og Fredriksstad Blad.

– Så spillertroppen er ikke like imponerende?

– Den er ikke i nærheten av konkurrentene. Vi har Julian Faye Lund og Aleksander Melgavis med mye erfaring fra Eliteserien, men mange kommer fra 2. divisjon eller har kjempet i bunnen av OBOS-ligaen.

– Når du hører spillertroppen, så burde ikke dette laget lede ligaen. Det bør jo ikke det. Men Rekdal har gjort en god jobb, og han har en assistent som kompletterer ham veldig godt i Geir Frigård. Han liker å drive treningene, øvelsene. Han er god på ting som kompletterer Rekdal.

– Kan HamKam rykke opp?

– Jeg tror de har for tynn tropp til å stå hele løpet ut, sier han.

Joacim Jonsson mener Rekdals enkle tilnærming er helt riktig:

– Mange trenere i OBOS-ligaen vil revolusjonere verden. De vil imponere omgivelsene.

Nyhetsredaktør Rune Steen Hansen i Hamar Arbeiderblad har fulgt HamKam i en årrekke. Han peker på det samme som Jonsson:

– HamKam spiller en enklere og smartere fotball. Og Rekdal er tydelig på hva han vil og hva han forventer av spillerne. Det er ingen som tør å slurve. HamKam har fått en leder med stor L.

Lokalavisens mangeårige sportsredaktør utdyper:

– Kjetil Rekdal fått litt tid og fått strammet opp organiseringen av laget. Det defensive fungerer mye bedre. Han tok over et lag som ikke hang sammen i fjor. Ære være Rekdal for at han klarte å berge dem så godt i fjor.

Rune Steen Hansen mener i likhet med Jonsson at Rekdal gjør det helt riktig ved å satse på det enkle:

– Det er slutt på tullet med for mange pasninger på egen banehalvdel. De spiller med mindre risiko. Det der går jo litt i sykluser. De har fått en ny start nå med Rekdal. Det minner meg litt om da Ståle Solbakken tok over HamKam i sin første trenerjobb - fra 2003. Han var også en tydelig leder.

Solbakken trente HamKam til opprykk til Eliteserien i 2003.

Kan Rekdal klare det samme i 2021?

