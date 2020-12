Kommentar

Det rette valget

Av Knut Espen Svegaarden

RETT MANN: Ståle Solbakken. Foto: Terje Bringedal

Sparkingen av Ståle Solbakken (52) i FC København åpnet helt nye, og overraskende, muligheter for Norges Fotballforbund i høst. Plutselig var en svært god kandidat tilgjengelig. Det var en mulighet de ikke kunne la gå fra seg.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Å kvitte seg med en landslagssjef som har gjort en god jobb, det er ikke enkelt – ikke for noen. Lars Lagerbäck (72) har løftet landslaget i ruinene etter Per-Mathias Høgmos triste avslutning i 2016, det har vært stor fremgang. Men så har han også fått hånd om den beste norske generasjonen fotballspillere på 8–10 år – kanskje den beste siden Drillos 69-generasjon på 1990-tallet.

Så på mange måter skulle det bare mangle at det ikke ble en viss fremgang. Lagerbäck ga raskt tillit til spillere som Sander Berge - og etter hvert Kristoffer Ajer og Martin Ødegaard. Og til slutt: Erling Braut Haaland.

Men heller ikke Lagerbäck vant de viktigste kampene. Den generelle fremgangen var der, men i nøkkelkampene sviktet mannskapet hans. En kombinasjon av et urutinert lag og feil disponeringer under kamper, det var det som førte til at Norge ikke kom til et mesterskap under Lagerbäck heller.

Og så dukket Solbakken opp, tilgjengelig og 20 år yngre. Og da, som jeg har beskrevet flere ganger tidligere, havnet NFF i et dilemma: Skulle de fortsette med en landslagssjef som hadde tatt landslaget fremover, men ikke fått de riktige resultatene, og som uansett er ferdig etter 2022 – eller ansette en yngre mann som kan ta Norge inn i fremtiden, og som er ledig?

NFF valgte det siste, de valgte Solbakken. De valgte fremtiden.

Og jeg mener de valgte rett – når situasjonen ble som den ble. Og de valgte det rette tidspunktet.

For her hastet det. Solbakken ville ikke ventet til Norge, eventuelt, hadde åpnet VM-kvalifiseringen svakt og ville bytte landslagssjef midtveis – som er et ikke utenkelig scenario. Og han hadde allerede tilbud fra klubber. Det ville, garantert, komme flere etter nyttår. Og dermed sto NFF der, tvunget til å ta et valg - først finne ut om Solbakken var interessert i jobben, som han var – og deretter ta en rask avgjørelse.

Surt for Lagerbäck, som ikke har gjort noen dårlig jobb med norske fotballspillere.

Men fremtidsrettet.

Ikke minst får Norge en landslagssjef som i større grad vil være flink til å finne det rette spenningsnivået hos spillerne. Lagerbäck slet der. Han var vant til svenskene - og islendinger, lettere å lese. Han bommet i avgjørende kamper, og ofte handler det om å finne det rette spenningsnivået.

Solbakken kjenner nordmenn. Han kommer inn som en mann spillerne respekterer via de gode resultatene hans i FC København. Han kjenner norsk fotball, han følger bedre med enn de fleste. Han vet hva han går til, og han er voldsomt motivert for jobben.

Første gangen Ståle Solbakken satt på en pressekonferanse og ble presentert som landslagssjef, er hele 11 år siden. Da skulle han være «vente-landslagssjef» - og så overta etter Drillo i 2012. Sånn gikk det aldri. Bundesliga og FC Köln ble for fristende den gangen. Andre gangen var i 2017, da Per-Mathias Høgmo gikk av på senhøsten 2016. Da prøvde Solbakken å gå til en kombinasjon av FCK og NFF – men det gikk heller ikke.

Og etter «to nei» visste både han og NFF at denne gangen måtte det bli et klart «ja» hvis han gikk i forhandlinger. Og det ble det.

Heldigvis.

Det er ingen hemmelighet at jeg har ønsket meg Ståle Solbakken som landslagssjef helt siden Drillo fikk sparken i 2013. Jeg har nevnt han som den beste kandidaten hver gang spørsmålet har kommet, både etter Drillo i 2013 og etter Høgmo i 2017. Og nå, i 2020 - da han for første gang var ledig på markedet. Og jeg visste at han ønsket seg jobben.

Det er ingen garanti for at Solbakken lykkes heller. Fire landslagssjefer har prøvd å få Norge til et sluttspill siden Nils Johan Semb ledet Norge i EM 2000. Verken Åge Hareide (2004–09), Drillo (2009–13), Per-Mathias Høgmo (2013–16) eller Lars Lagerbäck (2017–20) har klart det alle fotballinteresserte nordmenn har håpet på.

Nå er det opp til Ståle Solbakken å forvalte, få det beste ut av, Norges beste generasjon fotballspillere på minst et tiår. Spillere som Ajer, Berge, Haaland og Ødegaard fortjener å få vist seg fram i et sluttspill med de beste spillerne i verden.

Ståle Solbakken er i hvert fall den beste kandidaten til å sørge for akkurat det.

Jobben starter om fire dager.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Publisert: 03.12.20 kl. 17:37